Amnesty International потребовала реакции Кремля на угрозы Милашиной

17 апреля 2020, 23:19

Российские власти должны расследовать новые угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова обозревателю «Новой газеты» Елене Милашиной и остановить преследование журналистов и правозащитников в республике, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля в своем Telegram-канале Кадыров прокомментировал публикацию Милашиной "Смерть от коронавируса - меньшее зло", в которой рассказывалось о ситуации с распространением коронавируса в Чечне. Он обвинив "Новую газету" в "античеченской травле". В тот же день Кадыров, выступая перед подчиненными, высказал угрозы автору материала и ее коллег из "Новой газеты".

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц", - высказался Кадыров во время прямого эфира в "Инстаграме". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле "не увидели ничего необычного" в заявлении Рамзана Кадырова по поводу публикации в "Новой газете", хотя оно "весьма эмоционально".

Российские власти обязаны дать надлежащую правовую оценку новым угроза Милашиной от Кадырова и "немедленно положить конец угрозам и нападениям на журналистов и правозащитников в Чечне, говорится в опубликованном сегодня на сайте Amnesty International заявлении исследователя правозащитной организации по России Натальи Прилуцкой. Они также должны "обеспечить объективное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека в регионе", считает исследователь.

Федеральные власти игнорируют призывы правозащитников вмешаться в ситуации с нарушениями прав человека в Чечне и "всячески дают понять, что действия нарушителей останутся безнаказанными", указала Прилуцкая.

Напомним, Роскомнадзор вынудил "Новую газету" ограничить доступ к разозлившей Рамзана Кадырова публикации. Издание 15 апреля закрыло доступ читателей к публикации Милашиной. Москва готова прощать Рамзану Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. У "Новой газеты" не оставалось иного выбора, кроме удаления разозлившей Кадырова статьи, констатировали медиаюристы.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 17 апреля число пациентов с коронавирусом в республике выросло до 115, умерло от заражения пять человек. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.