Организаторы "Бессмертного полка" во Владикавказе и Волгограде поддержали новый формат акции

17 апреля 2020, 05:36

Организаторы акции «Бессмертный полк» в День Победы решили отказаться от уличного шествия из-за угрозы распространения коронавируса. Активисты рекомендовали жителям Северной Осетии размещать истории своих родных в соцсетях, чтобы потом составить из них ленту памяти онлайн.

Как сообщал "Кавказский узел", сообщество координаторов «Бессмертного полка» сформировалось как добровольное содружество равноправных единомышленников. К маю 2013 года к «Бессмертному полку» присоединились порядка 120 городов. Впоследствии география движения расширялась, у акции появились координаторы не только в российских регионах, но и за рубежом. 9 мая в разных городах страны, в том числе и на Юге России и за ее пределами проходят шествия "Бессмертного полка", посвященные памяти участников Великой Отечественной войны. Акции проходят, в частности, в Махачкале, Нальчике, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. После того, как "Бессмертный полк" превратился из народной инициативы в связанное с властями движение, в нем нередко заставляют участвовать бюджетников и школьников.

В 2020 году организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от привычных уличных шествий и решили проводить ее в онлайн-режиме в интернете, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сопредседатель совета движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков. Изменение формата связано с пандемией коронавируса, подчеркнул он.

«Массовое мероприятие потенциально опасно... подумайте о себе, ведь за вас этого никто не сделает», - сказал Лапенков.

На 16 апреля общее число зараженных COVID-19 в России составило 27 938 человек, следует из данных на сайте «Стопкоронавирус.рф». На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Переносить празднование Дня Победы, а также акцию «Бессмертный полк» нельзя, так как эта дата связана "с памятью о предках и желанием поделиться личными историями...и коллективным переживанием", - считает он.

«Если нельзя выйти на улицу, то можно выйти в сеть. В этом смысле акция очень простая. Мы предлагаем пользователям рассказать историю своего родственника-участника ВОВ, выложить ее на странице в любой удобной социальной сети – Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Живом Журнале», Instagram, Рамблер. Сейчас прорабатывается сообщество в Viber. История может быть рассказана в любом формате – видео, фото или письменно», - сказал он.

Чтобы организаторы смогли отследить публикацию, каждая история должна содержать все или один из хэштегов - #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020, пояснил Лапенков. 9 мая пресс-центр «Бессмертного полка» расскажет наиболее интересные, героические, веселые и трагические истории, трансляция будет вестись на сайте движения, сказал он.

Это далеко не новый формат акции, отметил Лапенков. "Изначально «Бессмертный полк» не предусматривал формата колонн... Мы задумывали акцию «Бессмертный полк» как историю семейной памяти, полной проблем и частично разрушенной в XX веке. История без лозунгов и политики должна повествовать о человеке – участнике войны, и для этого не обязательно идти в колоннах, тем более, что ветераны уже не в состоянии это сделать", - рассказал он.

По словам Лапенкова, с 2012 года движение ведет летопись «Бессмертного полка», куда люди пишут о своих родных, показывают их фото. "Люди наполняют памятью нашу жизнь, передают живое ощущение времени в судьбах и эпизодах. Мы считаем, что это даже важнее колонн. Сайт с историями людей – это еще и база, помогающая находить родных по всему миру», - считает он.

Истории будут взяты с официального сайта движения и из соцсетей, рассказал Лапенков. По данным на 3.50 мск 17 апреля на сайте «Бессмертный полк» было размещено 471249 историй.

Когда пандемия коронавируса спадет, акция вернется на улицы, уверен он.

Официального старта акции пока не было, но истории уже можно выкладывать на своих страницах в соцсетях, сказал Лапенков.

История кавказских народов во время Великой Отечественной войны стоит обособленно, но среди них есть настоящие герои, чья история, впрочем, закончилась трагично по политическим мотивам, сказал он. «Для выступления на радио я отобрал историю одного ингуша, которую опубликовали на нашем сайте его дети. Во время боя мужчина оказался на нейтральной территории и был сильно ранен. Товарищи пытались прорваться к бойцу, но безуспешно. Ингуш с открытой раной груди три дня ждал помощи и выжил. Его долго лечили, а затем вернули на фронт. Его, казалось бы, должны были встретить на родине героем, но депортировали по национальному признаку», - рассказал Лапенков.

Сегодня на Кавказе движение «Бессмертный полк» не очень активно, что связано с давлением на общественные организации и активистов, рассказал Лапенков. Наибольшую активность, по его словам. проявляют активисты из Волгоградской области и Северной Осетии.

Активисты "Бессмертного полка" поддержали отмену шествия

Отделение движения выступило с заявлением, что отказывается от офлайн-акции и поддерживают изменение ее формата, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения «Бессмертный полк» в Владикавказе Тимур Карданов.

«Мы поддерживаем идею о проведении акции в сети и рекомендовали жителям Северной Осетии размещать там истории своих родных. По нашим подсчетам, в акции может принять несколько тысяч пользователей. Однако это гораздо меньше, чем вживую», - сказал он.

По словам Карданова, большинство жителей Северной Осетии отнеслось к изменению формата акции «с досадой, но и с пониманием». «Коронавирус многое изменил в планах людей - даже религиозные праздники не проводятся», - сказал Карданов.

Прихожане католических храмов в Краснодаре и Ставрополе с пониманием отнеслись к необходимости ограничиться просмотром онлайн-трансляции пасхальной литургии, как и верующие в Ереване и Гюмри. Представители церкви и волонтеры на юге России и в Армении организовали помощь пожилым единоверцам, вынужденно находящимся дома.

Активисты движения "Бессмертный полк" в Волгоградской области сказали корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживают переформатирование акции, «хотя это непривычно». Так будет лучше для людей, поскольку проведение массовых акций в связи с коронавирусом опасно для здоровья, считают активисты.

"Как координатор Бессмертного полка в Урюпинске беру на себя ответственность сообщить, что шествия колонны по улицам города на 9 мая не будет. В этот раз не получится выйти на улицу с портретом своего ветерана и пройти в строю по улицам города. Это просто опасно. И не только для людей в возрасте. Но главная мысль, которую хочу донести - смысл акции не ограничивается шествием в колонне. Сама акция - это прежде всего сохранение памяти в своей семье о людях, которые воевали или трудились в тылу в те годы", - написал, в частности, на своей странице в социальной сети Facebook Максим Толстов.

«Мой дед дошел до Берлина. И его портрет – одно из главных достояний моей семьи. Но выйти на улицу с ним ( в такой ситуации) было бы неправильно... 9 мая я сяду у компьютера и с удовольствием посмотрю онлайн-версию «Бессмертного полка», - сказал житель Университетского проспекта менеджер Игорь.

«В этот раз не выйдем - выйдем в следующий. Конечно, я поддерживаю онлайн-версию акции. Выходить за хлебом нельзя, а тут – целый митинг», - считает пенсионерка Наталия Сергеевна.

«Видимо, коронавирус – это надолго. Мы должны искать другой формат акций. Вариант в интернете очень подойдет. Мы с женой сидим дома с моими отцом и матерью, еще у нас сын. С удовольствием соберемся у экрана посмотреть на «Бессмертный полк» в сети», - сказал повар Георгий.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".