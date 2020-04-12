Католики на юге России и в Армении встретили Пасху дома

12 апреля 2020, 11:22

Прихожане католических храмов в Краснодаре и Ставрополе с пониманием отнеслись к необходимости ограничиться просмотром онлайн-трансляции пасхальной литургии, как и верующие в Ереване и Гюмри. Представители церкви и волонтеры на юге России и в Армении организовали помощь пожилым единоверцам, вынужденно находящимся дома.

Как писал "Кавказский узел", в этом году католическая и Армянская апостольская церковь отмечают Пасху 12 апреля. Из-за угрозы коронавируса службы в канун Пасхи прошли в храмах Нагорного Карабаха в закрытом режиме. В Армении верующие также не смогли посетить литургию, прихожан пускали в церкви по одному только после богослужения.

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Католикам в Краснодаре и Ставрополе предложена онлайн-трансляция литургии

Для верующих в Краснодаре была организована онлайн-трансляция литургии, которая прошла в храме без прихожан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" настоятель римско-католической церкви Краснодара отец Сергей. "Обеспечивается прямая трансляция в соцсетях, и все желающие могут следить за литургией в онлайн-режиме. Изменилось то, что [верующие] не могут посещать храм и следят за литургиями и мессами онлайн. Это, пожалуй, единственное изменение в нашей деятельности из-за коронавируса", - сказал священник.

Когда в храме нет прихожан, это непривычно, но ограничения - вынужденная мера, признал он. "Обычно у нас много прихожан в храме на Пасху. Это любимый праздник многих. Всегда бывает около 50 человек. Но в этом году они, к сожалению, физически не могут попасть в храм. Но духовно они с нами", - сказал отец Сергей.

По его словам, прихожан старшего поколения не оставили без внимания более молодые верующие. "Мы знаем практически всех, кто нуждается в помощи, и периодически звоним им, узнаем, чем можем помочь. Если кто-то просит о помощи, то молодые прихожане на добровольной основе делают все, что в их силах. Собирают продукты, покупают лекарства и обеспечивают пожилых людей всем необходимым", - сообщил настоятель римско-католической церкви Краснодара.

Местная жительница Анна Болдырева с пониманием отнеслась к невозможности посетить храм на Пасху. "Я прекрасно понимаю, что сейчас скопление людей в одном месте опасно для здоровья. Я бы с радостью посетила пасхальную литургию, но предпочитаю сидеть дома и смотреть трансляцию литургии. И молиться лучше дома. Обычно я вместе с родными посещаю храм, потом мы возвращаемся домой, собираемся за одним столом, молимся и отмечаем Пасху. Я люблю весь этот процесс, но в этому году поступим иначе в связи с коронавирусом. Это не трагедия", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В католическом храме Ставрополя литургия также прошла без прихожан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" настоятель храма отец Ярослав. "Временные изменения касаются только физического присутствия прихожан. Обычно на пасхальной литургии в храме находятся от 15 до 20 прихожан. Сейчас это невозможно, поскольку мы всем советуем оставаться дома", - сообщил он.

По его словам, католическая община в Ставрополе насчитывает 150 человек. "Пасха обычно отмечается прихожанами дома. Они просто приходят в храм на литургию. Но сейчас из-за коронавируса они следят за службами в онлайн-режиме. То есть мысленно они в храме. Больше никаких изменений у нас нет", - рассказал священник.

Ситуация с коронавирусом сплотила верующих, отметил настоятель храма. "Мы организовали сбор средств для помощи нуждающимся. Кто-то помог деньгами, кто-то продуктами, а кто-то изъявил желание развозить это тем, кто нуждается в помощи, - в основном это наши пожилые прихожане. Мы заботимся о них, зная, что им сейчас труднее всего. Вообще эта ситуация сплотила наших прихожан", - сказал отец Ярослав.

Верующая из Ставрополя Ада Померанец призналась, что хотела бы быть в храме во время пасхальной литургии, но с пониманием относится к ограничениям. "Мы каждый год в обязательном порядке посещаем храм, слушаем литургию, молимся. Но эта Пасха будет для нас исключением. Причина вполне уважительная. Тем более, что я в зоне риска, и дети с внуками не разрешают выйти из дома. Печально, что такая ситуация, но что поделать, надо слушать рекомендации врачей и оставаться дома. Надеюсь, в следующем году я отмечу Пасху, как это делала до [пандемии] коронавируса", - сказала Ада Померанец корреспонденту «Кавказского узла».

Она добавила, что знает про онлайн-трансляцию литургии, но решила не следить за ней, так как предпочитает находиться в храме во время службы.

Богослужения в храмах Еревана и Гюмри проходят без прихожан

В ереванском католическом храме Святого Григория Нарекаци пасхальную литургию также решено провести без прихожан, сообщил 11 апреля корреспонденту "Кавказского узла" настоятель храма отец Маштоц. "Так как правительство Армении призвало граждан быть дома и воздержаться от участия в массовых мероприятиях, мы прислушались к призыву государства и тоже решили призвать наших прихожан быть дома во время Пасхи. У нас в храме пройдет традиционная пасхальная литургия, но без участия прихожан. Для них храм будет закрыт. Но мы обеспечим онлайн-трансляцию для тех, кто хочет следить за литургией. Все наши прихожане знают, где будет вестись трансляция", - рассказал отец Маштоц.

По его словам, в среднем около двух десятков человек посещают в храм во время литургии и мессы. "У нас храм не очень большой, могут присутствовать 20-25 человек. Но сейчас из-за коронавируса наши храмы в основном пустуют. Мы дорожим здоровьем прихожан, поэтому приняли такие меры. При этом все наши церковные мероприятия остаются в силе, они не отменены, просто проходят без прихожан, но с обязательной онлайн-трансляцией, как и во всех католических церквях мира. Армянские католики не отличаются от других католиков и придерживаются общих направлений. Единственное отличие – в том, что у нас богослужение проходит на нашем национальном языке", - рассказал священник.

Отец Маштоц также сообщил, что в эти дни они вместе с благотворительной организацией «Каритас» помогают нуждающимся. "Для пожилых людей и малоимущих семей мы вместе с нашими партнерами организовали акцию поддержки и передали им продукты и медикаменты. Я лично 15 семьям передал все необходимое, чтобы они оставались дома и не подвергали себя риску, выходя, например, в магазин. А в целом помощь получили больше 300 семей", - отметил он.

Волонтер Айк вместе с друзьями помогал развозить продукты и медикаменты нуждающимся семьям. "Мы знали, что пожилые находятся в зоне риска в условиях коронавируса и решили помочь им. Нам не трудно доставлять им продукты, маски, перчатки, лекарства. Пусть они будут дома, в безопасности, а мы обеспечим их всем необходимым", - сказал Айк корреспонденту "Кавказского узла".

Он поддерживает решение настоятеля храма Святого Григория Нарекаци временно закрыть храм для прихожан. "Пасха – мой любимый праздник, но в сложившейся ситуации это решение было единственно верным. Мы понимаем, что это временно. Скоро мы снова сможем посещать храм, молиться, слушать литургию. Надо молиться и ждать", - сказал житель Еревана.

В закрытом режиме было решено провести пасхальную литургию и в церкви Святого Акоба в Гюмри, рассказал 11 апреля корреспонденту "Кавказского узла" настоятель храма отец Варжуан. "Мы решили, что литургия пройдет без прихожан для их же безопасности. Пока не знаем, сможем ли обеспечить трансляцию литургии. Если нет, то прихожане смогут следить за литургией с участием нашего католикоса в прямом эфире Общественного телеканала Армении", - сказал он.

По словам священника, из-за угрозы коронавируса все богослужения в храме проходят без прихожан. "Наши ежедневные и еженедельные службы не отменились, просто проходят без участия верующих. Мы понимаем, что такие меры – необходимость в условиях угрозы коронавируса. Главное сейчас - здоровье людей", - подчеркнул отец Варужан, добавив, что армянская церковь помогает нуждающимся всегда, а не только во время кризисов.

Прихожанин церкви Святого Акоба Арман Галстян высказался против закрытия храмов для верующих. "Наша церковь очень большая, пусть выступят с призывом соблюдать дистанцию и проведут литургию, как обычно", - предложил он.

В его семье принято посещать пасхальную литургию, пояснил мужчина. "Это для нас также семейный праздник. Мы утром идем в церковь, потом дома отмечаем Пасху. У нас обычно много гостей, но в этом году отметим в узком семейном кругу из-за коронавируса", - сказал житель Гюмри корреспонденту "Кавказского узла".

Друг Армана Карен Варданян не согласен с ним и считает правильным проведение литургии без прихожан. "Представьте, если в церкви в это время находится зараженный коронавирусом человек. Скольких он может заразить? [...] Ничего не случится, если мы все в этот раз не посетим церковь воскресным утром, останемся дома и отметим Пасху, слушая литургию по ТВ. Мы с родственниками решили, что этот год будет исключением, и никто ни к кому в гости не пойдет. Зато будем уверены, что не заболеем ", - сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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