Литургия накануне Пасхи прошла в церквях Армении без прихожан

12 апреля 2020, 02:14

Верующие Армении не смогли посетить литургию накануне Пасхи из-за угрозы распространения коронавируса. В церкви прихожан пускали по одному только после богослужения.

Как писал "Кавказский узел", из-за угрозы коронавируса пасхальные службы в церквях и храмах Нагорного Карабаха проходят в закрытом режиме. Все церковные церемонии по случаю Пасхи в храме Покрова Божией Матери в Степанакерте транслируются в прямом эфире местного общественного телевидения.

В этом году в Армении отмечают Пасху 12 апреля, согласно григорианскому календарю. На армянском Пасха носит название Затик - избавление от мук. В канун Пасхи, отмечается пасхальный Сочельник, на армянском "Чрагалуйс". Во всех церквях проходят праздничные литургии.

В канун Святой Пасхи (Сурб Затик) 11 апреля Армянская апостольская церковь отметила Чрагалуйс (Сочельник). В церквях Армении была отслужена литургия, зажжены лампады, но без прихожан и за закрытыми дверями. Прихожане смогли войти в церкви за огнем лишь после завершения богослужения.

Прихожанка церкви Лусине Дадаян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что люди стояли перед церковью и ждали завершения литургии. "Затем прихожан впустили в церковь по одному, они зажигали свои свечи от зажженной лампады и уносили с собой огонь в свои дома", - отметила девушка.

По словам Дадаян, которая посетила церковь Сурб Зоравор Аствацацин в Ереване, люди были в медицинских перчатках и масках, у входной церковной двери стоял полицейский, а во дворе прихожанам раздавали крашеные пасхальные яйца.

В церкви в административном районе Арабкир проходила литургия, но без участия прихожан, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лиана Маргарян.

"Я была там к 18.00 (по местному времени или 17.00 мск), двери были закрыты, а перед церковью стояли несколько человек. Нам сказали, что литургию можно смотреть в онлайн-режиме, поэтому я вернулась домой. Собирались еще потом люди или нет - уже не знаю", - сообщила она.

Первая трансляция литургии проводилась на официальной странице Первопрестольного Святого Эчмиадзина в соцсети Facebook. По данным на 02.14 мск сегодня, 12 апреля она набрала 44169 просмотров.

Вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян на своей странице в Facebook призвал людей, учитывая непредсказуемость цепочки распространения коронавируса и риски в связи с этим, не выходить на улицу и не принимать участия в церковных мероприятиях для предотвращения распространения коронавируса в стране. "Давайте этот праздник в этот раз праздновать дома вместе со своей семьей", - написал он.

Он также отметил, что "в любом случае полиция предотвратит скопления людей". "Давайте проявим дисциплину и ответственность, предотвратим распространение инфекции. Христос воскрес! Воистину воскрес!" - написал Авинян.