Пасхальные службы в Нагорном Карабахе из-за коронавируса проходят за закрытыми дверями

11 апреля 2020, 22:47

Из-за угрозы коронавируса пасхальные службы в церквях и храмах Нагорного Карабаха проходят в закрытом режиме. Все церковные церемонии по случаю Пасхи в храме Покрова Божией Матери в Степанакерте транслируются в прямом эфире местного общественного телевидения.

В этом году армяне Нагорного Карабаха, как и в Армении, отмечают Пасху 12 апреля, согласно григорианскому календарю. На армянском Пасха носит название Затик - избавление от мук. В канун Пасхи, отмечается пасхальный Сочельник, на армянском «Чрагалуйс». Во всех церквях проходят праздничные литургии.

Сегодня вечером, 11 апреля, Общественное телевидение Арцаха (Нагорного Карабаха) в прямом эфире вела трансляцию вечерней литургии по случаю Сочельника из храма Покрова Божией Матери в Степанакерте. В храме находились священнослужители Арцахской (карабахской) епархии ААЦ и его предводитель архиепископ Паргев Мартиросян, и церковный хор.

Дирекция общественного телевидения отметила корреспонденту "Кавказского узла", что "12 апреля также будут транслироваться в прямом эфире богослужение Пасхальной Заутрени, обряд освящения четырех сторон света (Андастан) и служба Св. Литургии".

Предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Паргев Мартиросян в интервью общественному телевидению отметил, что решение проводить церковные службы за закрытыми дверями предприняты из-за угрозы коронавируса в целях безопасности прихожан. Он отметил, что по окончанию службы Сочельника во двор церкви священнослужители вынесли лампаду, символизирующую божественный свет, чтоб прихожане смогли унести в свои дома зажженные от освященного огня свечи.

В пресс-службе Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви проинформировали корреспондента "Кавказского узла", что двери церквей и храмов будут открыты в последующие дни и верующие могут приходить и получить благословение. Там же отметили, что в Нагорном Карабахе действуют 76 церквей и храмов.

Житель Степанакерта Артур Габриелян отметил, что он обычно посещает церковные службы, однако сегодня сделал исключение. «Поскольку церковь призвала следовать правилам самоизоляции, моя семья следила за службой в прямом эфире. После этого решили выйти прогуляться до церкви. Еще мы будем отмечать Пасху дома по всем правилам», - заметил мужчина.

Сильва Ванян, мать двоих девочек, заметила, что «проблема коронавируса перевесила все заботы».

«Мы каждый год, очень красочно отмечаем Пасху. Но в этом году, даже не поняли, как приблизился этот день. В церковь не ходили, однако решили, что пасхальные яйца окрашенные в красный цвет, рыба и плов на нашем столе должны быть обязательно», - рассказала женщина.

Еще одна женщина из Степанакерта, Гаяне Арутюнян рассказала, что дождалась окончания службы в храме и, когда двери открылись, она получила благословение священнослужителя. «Я должна была получить благословение. Без этого и свечи, зажженной от освященного огня, домой бы не вернулась», - заверила прихожанка.

Советы специалистов, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.