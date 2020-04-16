Такси в Грозном. Фото: пресс-служба организации "Желтое такси" в Грозном "http://groztaxi.ru/groztaxi/zheltoe-taksi-byistro-i-bezopasno"

16 апреля 2020, 11:25

Пользователи Instagram поддержали решение прокуратуры Чечни проверить цены в такси

Прокуратура Чечни объявила о проверке таксопарков после жалоб пассажиров на повышение цен на фоне карантина. Обоснованность роста стоимости перевозок нужно проверить, согласились пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", с введением жестких карантинных мер в Чечне существенно снизилось количество общественного транспорта, а частный извоз был запрещен. В связи с этим оставшиеся на линии таксисты подняли цены на проезд, рассказали 7 апреля жители республики.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 15 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Чечне достигло 105, при этом пять человек умерли, а 15 выздоровели, сообщили в Минздраве республики. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров распорядился организовать проверку исполнения законодательства "при ценообразовании на услуги легкового такси", сообщила 15 апреля пресс-служба прокуратуры республики.

"В рамках надзорного мероприятия с привлечением контролирующих органов будет дана правовая оценка необоснованному завышению цен на указанные услуги", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

Эта же информация размещена на странице прокуратуры в Instagram, а также в пабликах  eldit_net и «ЧП Чечня», насчитывающих 189 тысяч и 75,7 тысячи подписчиков. В Instagram-сообществах публикация к 11.24 мск 16 апреля набрала соответственно 121 и 27 комментариев.

Авторы некоторых комментариев также пожаловались на повышение стоимости поездок в такси. "Такси подорожало однозначно. Моя поездка, что за 70₽ была, теперь 120-190₽", - написал, в частности, poteryannie_kotyata_grozny. "Потому что заявок много, а машин на линии мало. Если ожидание такси вам показывает от 7 минут и далее – знайте, цена будет завышенная, так как таксиста за вами пошлют чуть ли не с другого конца города", - пояснил в ответ grozny_krasnodar. "Да, я знаю , что когда [час] пик, цена выше. Но, как только всё это началось, она не опускается ниже 121", - возразил poteryannie_kotyata_grozny.

"Давно пора", - прокомментировал новость о прокурорской проверке muhammadsalarov. "Да, да, проверьте, некоторые просто кровь пьют", - написал omarmakhamaev.

"Такси [...] содрало с меня 200 руб, за 2 остановки! Я всегда отдавала 75-80 руб!" – пожаловалась feliciitaa__. "Вот-вот, то же самое хотел написать", - поддержал ее saaev_ilyas_93. "Только дай повод поднять цены. Люди не могут, если не будет контроля", - посетовал hanifad_771, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Подорожание проезда в такси наблюдалось после введения жесткого карантинного режима, а в последние дни ситуация несколько стабилизировалась, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной общественной организации Аслан. "После 5-го (апреля) был реальный скачок цен на услуги такси, поскольку фактически работал только один-два таксопарка. Относительные дешевые [перевозчики] вообще прекратили работать, чем и воспользовались недобросовестные товарищи таксисты. Но сейчас и «Яндекс-такси» снова заработало, таксопарки включились заново в работу, и цены на услуги в целом вернулись к прежнему уровню. Так что надзорные органы, как мне кажется, немного запоздали с проверками", - сказал Аслан.

Авторы части комментариев к новости на странице прокуратуры Чечни в Instagram сочли, однако, проверку необходимой. "Актуальная проверка", - написал, в частности, tav95. "Необходимые мероприятия", - согласился a.taymaskhanov. "Очень актуально при складывающейся обстановке! Я думаю жители республики, которые не имеют либо временно не могут воспользоваться собственным транспортом, будут благодарны", - написал abubakar__92.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Чечни раскритиковали Кадырова за игнорирование запретов из-за коронавируса", "Депутат в Дагестане пожаловался на осуждение после инфицирования коронавирусом", "Грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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