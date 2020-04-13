Пользователи Facebook скептически отнеслись к извинениям Кадырова

13 апреля 2020, 08:54

Глава республики Рамзан Кадыров извинился за свои слова о противниках соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией только перед старейшинами, которые присутствовали при этом, а не перед теми ингушами, которых он оскорбил, подчеркнули пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Рамзан Кадыров выразил негодование по поводу негативных комментариев в соцсетях и призвал их авторов покинуть страну. В частности, он грубо раскритиковал противников соглашения 2018 года об административной границе между Чечней и Ингушетией. Впоследствии глава Чечни признал, что не контролировал себя на заседании оперативного штаба и принес извинения старейшинам двух республик. Пользователи Instagram раскритиковали эмоциональное высказывание Кадырова.

Публикации об извинениях Кадырова в соцсети Facebook вызвали недоверие пользователей, некоторые из них обратили внимание, что его слова относятся не к тем, в адрес кого он резко выразился.

"Я не верю, видео покажи где он извиняется перед ингушами", - написал Махмадал Соаланякан под публикацией, которую разместил на своей странице пользователь Tamer Chakhk.

"Что же Кадыров не сказал эти слова этим же несогласным, когда приезжал в Сурхахи и Карабулак?", - задался вопросом Glalglai Thxovre.

"Он (Кадыров) извинился не перед теми, кого он послал", - указал Zurab Tapaev.

"Он извинился за слова перед старейшинами, которые слышали его слова", - подчеркнул Магамбо Джаверлинг.

19 октября 2018 года глава Чечни приехал в ингушское селение Сурхахи и встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который выступал на митинге в Магасе. По словам Кадырова, после беседы он и Нальгиев принесли друг другу извинения. Днем позже в соцсетях было опубликовано видео, на котором ингушский активист Даут Яндиев, приехавший в Чечню, извиняется перед Кадыровым и чеченцами за свои выступления на митинге в Магасе. 21 октября 2018 года Кадыров лично приехал к лидеру протеста в Ингушетии, бывшему главе МВД республики Ахмеде Погорову в Карабулак. Руководители Чечни покинули его дом только после беседы со старейшиной Ахмедом Барахоевым, которого Кадыров ранее вызвал на шариатский суд. По словам Барахоева, глава Чечни объяснил свои резкие слова о протестующих ингушах эмоциями и участники встречи простили друг друга. Ингушская оппозиция сочла приезды Кадырова отвлекающим маневром.

"Для политика (такое) недопустимо", - написал пользователь Сергей Захаров под публикацией об извинениях Кадырова на странице издания Medialeaks.

"Последние времена наступили. Что же коронавирус этот творит", - иронично отметил Исмаилбек Беккужин.

О ситуации с коронавирусом в разных регионах Кавказа говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Ранее ветеран МВД Дагестана, активист Магомед Шамилов отметил, что на Северном Кавказе и в целом российское общество положительно реагирует на практику публичных порицаний и извинений за совершенные поступки, затрагивающие интересы и права других людей.

Напомним, в Чечне действует практика принуждения к публичным извинениям. Он них не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, можно прочитать в материалах рубрики "Кого Кавказ извиняться заставляет".