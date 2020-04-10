10 апреля 2020, 23:58

Amnesty International потребовала прекратить преследование журналистов в Южной Осетии

Власти Южной Осетии должны прекратить уголовные дела против журналисток Тамары Меаракишвили и Ирины Келехсаевой, выступающих с критикой власти, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение. 8 октября стало известно, что прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора Меаракишвили. Защита настаивает, что в деле нет ни доказательств, ни события преступления. 16 октября суд оправдал Меаракишвили. Журналистка "Эха Кавказа" Ирина Келехсаева обвинена в клевете после публикации статьи, в которой утверждается, что министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева лично присутствовала при избиении заключенных одной из колоний в Южной Осетии. Лалиева требует привлечь журналистку к уголовной ответственности по статье о клевете (128.1 УК России) и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Заседание по иску Лалиевой, назначенное на 15 января, было перенесено в связи с неявкой истицы.

Тамара Меаракишвили считает, что власти Южной Осетии решили показательно наказать ее за гражданскую активность. Уголовное дело против Меаракишвили стало следствием ее активной гражданской позиции и критики в адрес чиновников Ленингорского района, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Ирина Келехсаева связала свое обвинение с тем, что она пишет про вотум недоверия главам Минюста и МВД, которых критикуют за применение силы к заключенным.

Уголовное преследование двух местных журналисток Тамары Меаракишвили и Ирины Келехсаевой должно быть прекращено, с них следует немедленно снять все обвинения и дать им возможность свободно высказывать свое мнение и выполнять профессиональные обязанности, говорится в официальном заявлении Amnesty International, опубликованном 9 апреля на сайте организации. Правозащитники также призвали власти обеспечить каждому жителю в Южной Осетии возможность "осуществить своё право на свободу выражения мнений, не подвергаясь преследованиям".

Свобода слова "подавляется в Южной Осетии... в отношении СМИ царит атмосфера страха и запугивания", указали правозащитники. В заявлении организации отмечается, что оснований для уголовного преследования Меаракишвили нет, его единственной целью является "заставить ее замолчать".

Преследование журналисток в Южной Осетии продолжается, сообщила 10 апреля на своем сайте правозащитная организация. Так, в январе Верховный суд Южной Осетии отменил оправдательный приговор Меаракишвили в части обвинений в использовании поддельных документов и отправил дело на повторное рассмотрение. Суд в феврале переквалифицировал иск к Келехсаевой из частного обвинения в частно-публичное и отправил дело в Генпрокуратуру Южной Осетии для определения подследственности. Если журналистку признают виновной, то она может быть оштрафована на сумму до 6 тысяч долларов.

Комментариев относительно заявления Amnesty International на сайте правительства Южной Осетии по состоянию на 22.40 мск сегодня нет.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" опубликовал биографию  Тамары Меаракишвили в разделе "Персоналии". 

Примечание:

"Меаракишвили: силовики не вернули изъятые по делу о клевете ключи, посуду и косметику", "Тамара Меаракишвили рассказала о причинах голодовки", "Тамара Меаракишвили обвинена в подделке южноосетинского паспорта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 апреля 2020, 01:45

11 апреля 2020, 00:42

10 апреля 2020, 23:48

  • Верующие Северного Кавказа совершили пятничный намаз вне мечетей

    Мусульмане Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни провели пятничную молитву дома, поскольку мечети закрыты на карантин по коронавирусу. Некоторые верующие надеялись попасть сегодня в мечеть - их беспокоит, что приходится нарушать предписание об обязательной коллективной молитве.

10 апреля 2020, 23:07

10 апреля 2020, 22:28

  • 1 Родные Джикаевой связали ее арест с провокационными видео

    Блогеру из Северной Осетии Малике Джикаевой подбросили наркотики, чтобы наказать за эпатажные ролики в хиджабе, считают ее родственники. Чеченские адвокаты готовы взяться за дело Джикаевой только за огромный гонорар, посетовали близкие девушки.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи