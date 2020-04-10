Amnesty International потребовала прекратить преследование журналистов в Южной Осетии

10 апреля 2020, 23:58

Власти Южной Осетии должны прекратить уголовные дела против журналисток Тамары Меаракишвили и Ирины Келехсаевой, выступающих с критикой власти, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение. 8 октября стало известно, что прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора Меаракишвили. Защита настаивает, что в деле нет ни доказательств, ни события преступления. 16 октября суд оправдал Меаракишвили. Журналистка "Эха Кавказа" Ирина Келехсаева обвинена в клевете после публикации статьи, в которой утверждается, что министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева лично присутствовала при избиении заключенных одной из колоний в Южной Осетии. Лалиева требует привлечь журналистку к уголовной ответственности по статье о клевете (128.1 УК России) и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Заседание по иску Лалиевой, назначенное на 15 января, было перенесено в связи с неявкой истицы.

Тамара Меаракишвили считает, что власти Южной Осетии решили показательно наказать ее за гражданскую активность. Уголовное дело против Меаракишвили стало следствием ее активной гражданской позиции и критики в адрес чиновников Ленингорского района, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Ирина Келехсаева связала свое обвинение с тем, что она пишет про вотум недоверия главам Минюста и МВД, которых критикуют за применение силы к заключенным.

Уголовное преследование двух местных журналисток Тамары Меаракишвили и Ирины Келехсаевой должно быть прекращено, с них следует немедленно снять все обвинения и дать им возможность свободно высказывать свое мнение и выполнять профессиональные обязанности, говорится в официальном заявлении Amnesty International, опубликованном 9 апреля на сайте организации. Правозащитники также призвали власти обеспечить каждому жителю в Южной Осетии возможность "осуществить своё право на свободу выражения мнений, не подвергаясь преследованиям".

Свобода слова "подавляется в Южной Осетии... в отношении СМИ царит атмосфера страха и запугивания", указали правозащитники. В заявлении организации отмечается, что оснований для уголовного преследования Меаракишвили нет, его единственной целью является "заставить ее замолчать".

Преследование журналисток в Южной Осетии продолжается, сообщила 10 апреля на своем сайте правозащитная организация. Так, в январе Верховный суд Южной Осетии отменил оправдательный приговор Меаракишвили в части обвинений в использовании поддельных документов и отправил дело на повторное рассмотрение. Суд в феврале переквалифицировал иск к Келехсаевой из частного обвинения в частно-публичное и отправил дело в Генпрокуратуру Южной Осетии для определения подследственности. Если журналистку признают виновной, то она может быть оштрафована на сумму до 6 тысяч долларов.

Комментариев относительно заявления Amnesty International на сайте правительства Южной Осетии по состоянию на 22.40 мск сегодня нет.