Мужчина в медицинской маске на улице Еревана. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

10 апреля 2020, 11:24

11 пациент скончался от коронавируса в Армении

72-летний пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, умер в ереванской больнице. За сутки коронавирус подтвердился еще у 16 человек, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля умер десятый пациент с коронавирусом в Армении. Общее число зараженных составляло 921.

Одиннадцатый пациент скончался от коронавирусной инфекции в ереванском медцентре "Святой Григорий Просветитель", сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

По ее словам, у больного диагностировали двустороннюю пневмонию. "У него были также сопутствующие хронические болезни, в том числе, артериальное давление и аденома предстательной железы", - написала пресс-секретарь.

Коронавирус подтвердился еще у 16 человек, число инфицированных достигло 937, сказано в сообщении на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

По данным центра, 24 пациента выписаны из больницы, всего выздоровели 147 человек. Фактическое число больных составляет 777 человек. "К 11.00 (10.00 мск) 10 апреля проведено 6081 тестирование, из которых 5144 дали отрицательный результат", - отмечено в сообщении центра, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На время действия чрезвычайного положения правительство Армении запретило пропускать через сухопутные пропускные пункты иностранцев. Все прибывшие в страну обязаны соблюдать режим самоизоляции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Южной Осетии объявили выходные до 20 апреля", "Правозащитники указали на риски заражения коронавирусом арестованных в Азербайджане", "Режим самоизоляции введен в селе в Нагорном Карабахе после подтверждения коронавируса".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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