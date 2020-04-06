Жителям Ахтынского района бесплатно розданы медицинские маски

06 апреля 2020, 19:10

Пять тысяч медицинских масок, антисептики и перчатки бесплатно получили медицинские учреждения и жители Ахтынского района Дагестана от благотворительного фонда. В районе пока не выявлено больных с коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. К 6 апреля общее число инфицированных жителей республики выросло до 30 человек. Еще в феврале жители Махачкалы раскупили в городских аптеках самые дешевые медицинские маски на фоне новостей о распространении коронавируса. С 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях или чтобы добраться до работы.

Сообщение о том, что в Дагестане прошла благотворительная акция, в рамках которой раздали средства индивидуальной защиты, поступило сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". "Ахтынский район на средства фонда "Просвещение имени заслуженного учителя Республики Дагестан Махмуда Абдулкеримова Абдулжалиловича" организовал благотворительную акцию, в рамках которой 5000 медицинских масок и дополнительных средств индивидуальной защиты бесплатно раздали жителям муниципалитета", - говорится в этом сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В республике наблюдается дефицит медицинских масок и антисептических средств и поэтому президент благотворительного фонда "Просвещение имени Махмуда Абдулкеримова" решил в первую очередь обеспечить ими медицинские учреждения района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель фонда, администратор образовательного центра Luminary Хидир Рамазанов.

На средства фонда были закуплены 5000 медицинских масок, дезинфицирующие средства, а также одноразовые перчатки. На поиск масок у Рамазанова ушло около трех дней, признался он.

"В основном маски были доставлены курьером из Хасавюрта. Мы также заказали пошив 200 масок в Дербенте, и еще 600 штук были сделаны для нас в Каспийске", - отметил Хидир Рамазанов.

Все закупленные товары были разделены на несколько видов наборов – для медицинских учреждений, различных органов районной власти, а также для населения, пояснил он.

В частности, во все фельдшерско-акушерские пункты района были переданы по 300 масок, несколько литров антисептического раствора, а также одноразовые перчатки. Примерно такой же набор был предоставлен и в полицейский участок, а также в орган соцзащиты района. Порядка 400 наборов по пять масок с небольшой бутылкой антисептика были распределены между жителями сел Калук, Зрых, в самом районном центре, а также между жителями других населенных пунктов, рассказал Рамазанов.

"Собирать наборы помогали нам представители молодежного парламента района, сотрудники образовательного центра, волонтеры. Всем им для работы были предоставлены маски, а также выданы антисептические средства. Они работали в перчатках. Все меры предосторожности были соблюдены", - пояснил представитель фонда.

Это акция была направлена на то, чтобы как-то восполнить дефицит необходимых в первую очередь средств защиты, отметил Хидир Рамазанов. "Есть идеи проведения и других благотворительных акций, в том числе раздача нуждающимся продуктов питания. Но это все будет зависеть от дальнейших обстоятельств", - добавил он.

Фонд "Просвещение имени заслуженного учителя республики Махмуда Абдулкеримова" был создан в 2008 году и с тех пор поддерживает молодежь, помогая им получить знания, отметил Хидир Рамазанов. Так, по его словам, в начале своей деятельности фонд закупил около 700 компьютеров для горных сел по всему Дагестану, при его поддержке был организован конкурс песни на лезгинском языке, проведено соревнование по паркуру, в Ахтах открыт читальный зал с компьютерами, а в селении Хрюг построено поле для мини-футбола, а также площадка для игры в волейбол и баскетбол. А с 2018 году при содействии фонда в селении Хрюг функционирует Детский центр просвещения Luminary.

С начала объявления режима повышенной готовности в район из-за рубежа и Москвы прибыл 21 человек, им всем установлен режим самоизоляции на дому, направленные пробы на коронавирус положительных результатов не выявили, говорится в справке администрации Ахтынского района, опубликованной на сайте муниципалитета в ночь на 5 апреля. В общественных местах каждого поселения ежедневно проводятся дезинфицирующие мероприятия, также отмечено в этом сообщении.

Напомним, в Дагестане работают волонтеры, которые доставляют продукты и медикаменты нуждающимся в связи с введением ограничительных мер. На фоне распространения коронавируса жители Дагестана, как и некоторых других республик Северного Кавказа, утратили интерес к актуальным политическим и земельным конфликтам. Угроза эпидемии вызвала к жизни традицию самоорганизации кавказского общества, люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла". Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".