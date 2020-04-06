Медицинские пробирки. Фото: © Елена Синеок, ЮГА.ру

06 апреля 2020, 10:51

Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии выросло до восьми

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Северной Осетии. Под медицинским наблюдением остаются 700 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 апреля в Северной Осетии были выявлены первые два случая заражения коронавирусом, власти ввели дополнительные карантинные меры, сообщил глава региона Вячеслав Битаров. По данным на 4 апреля, число зараженных коронавирусом в республике увеличилось до пяти.

На сегодня в Северной Осетии выявлены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией, и общее число заболевших достигло восьми, пишет со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре региона РИА "Новости".

"На утро понедельника (6 апреля) в Северной Осетии зафиксированы восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве, добавив, что под медицинским наблюдением в республике остаются 700 человек, сняты с медицинского наблюдения - 822.

О том, что представляет собой новый вирус, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла". Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ограничения из-за коронавируса нанесли урон предпринимателям Владикавказа", "Оппозиция призвала грузинские власти ограничить богослужения", "Состояние двух зараженных коронавирусом в Чечне названо тяжелым".

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