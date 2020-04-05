Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Грузии

05 апреля 2020, 12:34

81-летняя пациентка, инфицированная коронавирусом, умерла в клинике в Тбилиси. Число зараженных в Грузии достигло 170 человек.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля в Грузии была зафиксирована первая смерть от коронавируса - в Марнеули умерла 79-летняя женщина. Число инфицированных коронавирусом к вечеру того же дня составило 162, более пяти тысяч человек оставалось на карантине.

В Грузии с 31 марта объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима, отмечается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

В Грузии от коронавируса умерла 81-летняя женщина, сообщил сегодня со ссылкой на главу Первой университетской клиники Тбилиси Левана Ратиани "Спутник Грузия". Пациентку 3 апреля перевезли в клинику из Тбилисского морского госпиталя, накануне ее состояние "оценивали как критическое - несовместимое с жизнью", отметил Ратиани. Он также рассказал, что пожилая женщина страдала от острых и хронических заболеваний, поэтому ее лечение не принесло результата.

По данным на сегодняшнее утро, в Грузии подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".