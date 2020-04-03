Подтверждены 14 новых случаев заражения в Грузии

03 апреля 2020, 11:06

Число заболевших коронавирусом в Грузии возросло до 148 человек, количество выздоровевших составило 27. Единичный прирост инфицированных говорит о контролируемой ситуации по эпидемии, заявила глава больницы в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", к сегодняшнему утру число заражений коронавирусом в Грузии составляло 134 случая. Полицейские за сутки оштрафовали более 700 человек за нарушение режима ЧП и комендантского часа.

В Грузии с 31 марта объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, за исключением такси. Власти страны решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Количество инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 148 человек, сообщается на специально созданном правительством сайте stopcov.ge. Число выздоровевших также возросло - до 27. В карантине находятся 5 550 человек, в стационаре под наблюдением врачей - 281, сообщает "Спутник-Грузия".

По данным издания, коронавирус подтвердился у одного из депутатов горсобрания Рустави, а также у его родителей, часть сотрудников горсовета, в том числе депутаты, находятся в самоизоляции.

Пациенты с коронавирусом проходят лечение в Центральной инфекционной больнице, а также в девяти других клиниках в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Сачхере и Гори, информируют "Новости-Грузия".

Ситуацию с распространением коронавируса в Грузии директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая назвала контролируемой. По ее словам, прирост заразившихся в несколько человек – "не большая трагедия".

"Если мы обсуждаем последние дни, мы говорим о том, что от 115 мы пришли к 148. 148 – это небольшой показатель, небольшая цифра. Если мы будем продолжать так – с такими умеренными, контролируемыми цифрами – наверное, сможем преодолеть эту большую проблему без больших потерь. [До] 20 новых пациентов – это не большая трагедия, когда мы говорим о четвертичной передаче, то есть о внутреннем распространении. Эти показатели, эти цифры являются абсолютно приемлемыми. Они вписываются в норму", - цитирует сегодня Марину Эзугбая издание.

Минздрав Грузии изменил методику проведения тестов на коронавирус. После расширения потенциальных пациентов и изменения инструкции по применению тестов, анализы были взяты у мужчины, которого врачи прежде отпустили домой - диагностика дала положительный результат.

Два новых пациента с коронавирусом, госпитализированные в клинику имени Бочоришвили - результат заражения внутри страны, сообщила председатель наблюдательного совета клиники Мака Сологашвили.

"На [3 апреля] в клинике на лечении 18 пациентов. Сегодня добавились два подтвержденных пациента, оба – результат внутренней передачи в стране. Состояние остальных пациентов без изменений. К завтрашнему дню ожидаем решения о выписке трех пациентов", - приводит слова Сологашвили ИА "Интерпрессньюс".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".