В Адыгее число инфицированных коронавирусом увеличилось до трех

30 марта 2020, 03:38

Число жителей Адыгеи, у которых диагностирован коронавирус, увеличилось с одного до трех человек, сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта власти сообщили о первом подозрении на коронавирус в Адыгее.

"У нас есть подтверждение о коронавирусе у трех жителей региона. Еще у шести госпитализированных в инфекционную больницу подозрение на коронавирус. Все девять человек - из числа контактных", - сказал глава Минздрава республики, слова которого приводит ТАСС в публикации 29 марта.

Рустем Меретуков также отметил, что некоторые жители республики из группы риска нарушают карантинные нормы.

"Некоторые жители региона, находящиеся на карантине, не соблюдают его, тем самым подвергая свою жизнь и жизни близких опасности. Напоминаем, что несоблюдение карантина влечет уголовную ответственность", – заявил Рустем Меретуков.

В Адыгее, как и в других регионах юга России, введен режим повышенной готовности, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Что представляет собой коронавирус, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах и санкциях за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".