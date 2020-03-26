Число случаев коронавируса в Армении выросло до 290

26 марта 2020, 16:37

За сутки в Армении выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших три военнослужащих армянской армии, сообщил министр обороны Давид Тоноян.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в Армении подтвердились 16 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных составляло 265 человек. У 36 пациентов развилась пневмония, состояние двух человек оценивается медиками как крайне тяжелое.

По данным на 26 марта, в Армении зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 290 человек, вылечились 18 человек, лечение проходят 272 человека. 1440 тестов на коронавирус оказались отрицательными, сообщил сегодня Армянский единый информационный центр.

С ночи на 25 марта в Армении введены ограничения на передвижение граждан. Исключения делаются только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при этом гражданину следует заполнить специальный протокол, в котором он должен указать, куда направляется и для чего, а также когда планирует вернуться домой, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Также сегодня стало известно, что у троих военнослужащих вооруженных сил Армении подтвержден коронавирус. Их круг общения выявлен и изолирован, перевел слова министра обороны Армении Давида Тонояна корреспондент "Кавказского узла".

Все три случая связаны с одним из первичных очагов вспышки коронавируса в стране, диагноз ранее был подтвержден у родственника одного из военнослужащих. Состояние здоровья этих военнослужащих удовлетворительное, признаков пневмонии нет. В двух случаях болезнь протекает бессимптомно, у одного военнослужащего наблюдается невысокая температура, говорится в разъяснении министра, опубликованном сегодня в Facebook пресс-секретаря министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Все заболевшие были вовремя изолированы, что позволило избежать распространения вируса в армии, подчеркнул министр. Тестирование на коронавирус прошли 32 человека. "Эти военнослужащие из воинской части, которая находится вдали от передовой, и в ней объявлено гарнизонное положение, предпринимаются все необходимые меры", - отмечается в разъяснении министра. В Армии обороны НКР случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, добавил Тоноян.

23 марта парламент Армении принял поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина и предписаний самоизоляции. За заражение других коронавирусом, умышленное или по неосторожности, предусмотрена уголовная ответственность. О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в других странах, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".