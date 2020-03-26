36 пациентов с коронавирусом в Армении заболели воспалением легких

26 марта 2020, 02:02

Двое из 36 пациентов с коронавирусом, у которых выявлены осложнения заболевания, находятся в крайне тяжелом состоянии. Полиция потребовала от 22 изданий удалить публикации о коронавирусе, несмотря на изменение регуляций для СМИ в условиях чрезвычайного положения.

Как сообщал "Кавказский узел", к 25 марта число заразившихся коронавирусом в Армении достигло 265 человек, при этом 16 человек излечились.

16 марта власти страны до 14 апреля объявили чрезвычайное положение и закрыли въезд из 16 стран. В стране запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В стране также были введены ограничения на передвижение граждан. Чтобы пойти в аптеку или магазин, нужно заполнить специальный протокол. За нарушение карантина и режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

В стационар отправят только пациентов со средней и тяжелой формой болезни

Пневмония диагностирована у 36 пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Армении Арсен Торосян.

«Состояние двух пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое. Они подключены к искусственной вентиляции легких, у них есть сопутствующие хронические болезни. Состояние еще одного пациента, по оценке врачей, тяжелое», - написал министр на своей странице в Facebook поздно ночью 25 марта.

Глава ведомства также отметил, что два пациента, зараженных коронавирусом, выздоровели, общее число выздоровевших составило 18 человек.

На стационарном лечении будут находиться только те заболевшие, которые нуждаются в постоянном контроле врачей, уточнил Торосян во время правительственного часа в парламенте, который транслировался на официальном YouTube-канале законодательного органа. Те, у кого болезнь протекает без симптомов, будут находиться дома или на карантине. По словам главы Минздрава, медицинскую помощь окажут только в случаях средней и высокой тяжести болезни.

«Помимо Ереванской клинической инфекционной больницы предусмотрены еще три медучреждения – ортопедический центр, госпиталь полиции и роддом при медцентре «Пресвятая Богоматерь». Всего в этих четырех больницах можно разместить около 700 человек», - подчеркнул Торосян.

В областях страны зараженных коронавирусом поместят в инфекционные отделения областных медцентров. «Если ситуация с пандемией пойдет по наихудшему сценарию, инфицированных будут размещать учреждения, не относящихся к медицине. Но такого сценария сейчас нет», - подчеркнул Торосян.

По его словам, на случай ухудшения ситуации планируется закупить новые аппараты для искусственной вентиляции легких, которых всего 42.

После введения в Армении чрезвычайного положения власти страны озвучили размеры штрафов для нарушителей режима, в частности, СМИ предупреждены о штрафах от 500 до 800 МРОТ (от 1016 до 1626 долларов) за передачу в эфир и публикацию запрещенной информации. Журналистские и общественные организации потребовали признать недействительными положения, регулирующие деятельность СМИ в режиме ЧП. Необходимо разработать новые положения, которые обеспечат эффективное сотрудничество госструктур и СМИ, заявили представители журналистских и общественных организаций.

Полиция Армении вынесла предупреждение 22 СМИ за публикации о коронавирусе

После введения ограничений для СМИ при публикации новостей о ситуации с эпидемией коронавируса 22 масс-медиа Армении предписано удалить публикации из-за нарушения положений, регулирующих деятельность прессы во время ЧП, сообщил пресс-секретарь республиканской полиции Ашот Агаронян. По его словам, полиция ограничилась предупреждением, учитывая, что законодательные поправки вступили в силу накануне.

«Закон вступил в силу, и если будут выявлены нарушения, полиция станет штрафовать в случае несоответствия публикации решению правительства о ЧП», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Агаронян.

Власти внесли новые изменения в ограничения деятельности СМИ в условиях ЧП, сообщили в аппарате главы правительства. «Публикации, содержащие медицинские сведения о ситуации с эпидемией, в частности, о числе зараженных коронавирусом, должны сопровождаться официальными данными. И в случае несоответствия, СМИ обязывается дать опровержение. Также допускается ссылка на иные СМИ, но с обязательным указанием источника в заголовке», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

Согласно поправкам, масс-медиа Армении должны публиковать предоставленные комендатурой сведения о числе зараженных и изолированных, состоянии их здоровья, о проведенных тестах на коронавирус, очагах заражения, а также о медицинских мероприятиях в полном объеме без редакции. Если СМИ опубликует сведения без использования официальных данных, то СМИ обязано опровергнуть или опубликовать разъяснения в течение двух часов после получения соответствующей информации комендатуры, перевел корреспондент «Кавказского узла» текст законопроекта.

«СМИ должны обеспечить публикацию опровержения на тех же площадках, где была опубликована прежняя публикация», - сообщалось в тексте решения комендатуры, опубликованном на странице Единого информационного центра в Facebook. Решение о ЧП также дополнено положением, согласно которому, при публикации статей из иностранных СМИ, издания должны указать первоисточник в заголовке публикации. Также признан недействительным пункт об обязательном удалении публикации.

Эксперты сочли новые поправки лояльными для СМИ

Смягчение ограничений деятельности масс-медиа при ЧП в Армении соответствуют нашим ожиданиям, заявил один из авторов обращения к правительству, глава Комитета по свободе слова Ашот Меликян. По его словам, внесенные поправки свидетельствуют о готовности властей на диалог и умении «признать и исправить свои ошибки».

«Если новые положения и можно назвать ограничениями, то они достаточно разумные и лояльные. СМИ, в частности, не будут скованы в проведении собственных расследований, сбора и обработки фактов. Главное условие – соблюдать принцип сбалансированности, используя в статьях позицию госструктур», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Меликян.

Меликян считает, что в прежней редакции закона СМИ были лишены возможности проводить журналистское расследование, из-за чего, по его мнению, общество было лишено возможности получать достоверную информацию. «Например, журналист не мог проанализировать ситуацию с медицинскими масками и написать об этом статью, так как данные не исходят из официальных источников. А это не соответствовало ситуации с эпидемией и общественным интересам», - пояснил глава комитета.

Сбалансированный подход к освещению ситуации с коронавирусом позволит читателю самому решать, какому источнику доверять, добавил он. «А учитывая, что у премьер-министра достаточно высокий рейтинг, власти не должны опасаться панических настроений. Наоборот, открытость вселяет уверенность, что власти не скрывают сведения и не преследуют цели вводить в заблуждение общество», - отметил Меликян.

Новые поправки создадут условия эффективного сотрудничества комендатуры со СМИ, считает директор Центра свободы информации Шушан Дойдоян, также подписавшая обращения к правительству. По ее словам, изменения в законе создают нормальные условия для деятельности СМИ в условиях ЧП.

«Власти должны были внести поправки, не дожидаясь реакции ОБСЕ. С воскресенья (22 марта) идут консультации, власти хотели убедиться, что правильно поступают. Но, фактически, поправки совпали с заявлением представителя ОБСЕ», - заявила она «Кавказскому узлу».

Заявление ОБСЕ по поводу законодательных поправок по отношению к армянским СМИ было сделано 24 марта. По мнению представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, ограничения не должны препятствовать работе армянских журналистов, освещающих ситуацию с пандемией. «Публикация только информации, которую предоставляют власти, непропорционально ограничивает свободу средств массовой информации и доступ к информации», - перевел корреспондент «Кавказского узла» заявление Дезира, опубликованное 24 марта на сайте ОБСЕ.

Представители масс-медиа рассказали о новостях про коронавирус, которые полиция потребовал удалить

Руководитель новостной службы «Общественного телевидения», журналист Петрос Газарян назвал внесенные поправки адекватным решением.

«Невозможно законом на все 100% регулировать вопрос. В сложившейся ситуации [с эпидемией] нужен рациональный подход. Если новость не создает панические настроения, на нее надо смотреть спокойно. Если наоборот, то реакция должна быть жесткой. Нужно максимально жестко реагировать на очевидно «лживые» новости», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Необходимо пересмотреть упущения и разработать новые регулировки для таких ситуаций, после того, когда страна справится с эпидемией коронавируса и отменит режим ЧП, добавил глава новостной службы.

Газарян сообщил, что полиция предписала удалить с сайта «Общественного телевидения» информацию от 19 марта о распространении коронавируса в Иране. «В публикации была ссылка на CNN, согласно которой, каждые 10 минут от коронавируса в Иране умирает один человек, еще свыше 50 человек заражается коронавирусом каждый час. Ограничения на освещение ситуации в мире создавало проблемы, так как сложно предугадать, что из международного обзора можно публиковать, а что нет. Была проблема в формулировке ограничений», - подчеркнул Газарян.

Шеф-редактор портала Tert.am Сасун Хачатрян не согласился с коллегой и читает, что любые ограничение для СМИ неприемлемы. «СМИ должно сами решать, что публиковать, а что нет. Позиция [властей] понятна, так как объявлено ЧП. И статья, сбалансированная двумя мнениями, позволит читателю самому решать, кому доверять – информации СМИ или официальным данным», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Хачатрян также отметил, что по предписанию полиции из новостной ленты редакцией были удалены несколько новостей. «В одной из статей использовали публикацию со страницы Гранта Багратяна (возглавлял правительство в 1993-1996 годах. - Прим. «Кавказского узла») в Facebook. Из полиции позвонили и потребовали удалить. По поводу еще нескольких статей редакция получила официальное письмо из полиции - «удалить публикации из-за несоответствия положениям решения о ЧП», - отметил шеф-редактор.

По его словам, были и абсурдные требования касательно новостей об эпидемии коронавируса в мире. «Комендатура потребовала удалить новость о заражении [коронавирусом] британского актера Идриса Эльбы, который заявил о подозрениях, что заразился от супруги канадского премьера. Также, потребовали удалить новость, в которой собкор «The Wall Street Journal» в Иране сообщает об исследовании иранского университета Шарифи о смоделированных сценариев числа летальных исходов, в частности, сколько будет смертей, если население будет следовать указаниям властей. Если в этом случае, еще можно было понять, что данные могли бы вызвать панику, то в первом случае непонятно, чем было обосновано требование», - отметил Хачатрян.

По его словам, ограничительные меры были неэффективны, так как читатель может открыть любой иностранный новостной сайт и прочитать эту же новость. «Ограничить полностью невозможно, для этого нужно просто отключить интернет», - заключил журналист.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".