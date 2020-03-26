Преподаватель вуза в Кабардино-Балкарии добивается восстановления на работе

26 марта 2020, 06:00

Суд не нашел нарушений в том, что руководство Кабардино-Балкарского госуниверситета не продлило контракт с профессором без объяснения причин. Бывшая преподаватель вуза заявила, что обжалует это решение. Сотрудница Кабардино-Балкарского госуниверситета, проработавшая в университете 20 лет, была уволена в 2018 году и с тех пор она безрезультатно пытается восстановиться в должности. В июне 2018 года истек срок трудового договора, и руководство вуза не стало объявлять конкурс на замещение вакантной должности, а в августе 2018 года на ее должность приняли трех совместителей, двое из которых живут за пределами Кабардино-Балкарии (в Германии и Санкт-Петербурге), рассказала 25 марта корреспонденту "Кавказского узла" профессор.

Она сказала, что в октябре 2018 года обратилась в суд и потребовала признать увольнение незаконным, восстановить в должности, возложить на руководство университета обязанность объявить конкурс на замещение вакантной должности профессора Института педагогики и психологии Кабардино-Балкарского госуниверситета, взыскать с вуза средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

В суде сотрудница заявила, что работала честно и добросовестно, исполняла все обязанности, является единственным доктором психологических наук в университете, многократно поощрялась благодарностями и почетными грамотами руководства, следует из протокола судебного заседания, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"У меня отняли любимую работу, которой я посвятила 20 лет. На моем иждивении находятся пожилые родители, инвалиды, которые нуждаются в постоянном лечении. Уволив меня с работы, меня лишили не только права на труд, но и средств к существованию", - приводятся слова профессора в документе.

На вопрос о том, что послужило причиной увольнения профессора, представитель университета Машукова сказала в суде, что принятые на место профессора совместители «нужны университету». «Нам не нужен профессор психологии на данном этапе», - цитируется представитель вуза в протоколе.

Прием на должность преподавателя гражданки Германии, в частности, Машукова объяснила тем, что та «является носителем иностранного языка». По ее словам, решение о приеме этого работника исходило от руководства, в вузах России сейчас ориентируются на то, чтобы принимать на работу иностранных граждан. Речь идет о преподавателях, поскольку «они являются носителями иностранного языка», сказала Машукова. Прием на работу совместителя из Кабардино-Балкарии представитель вуза объяснила тем, что она - «нужный человек», так как имеет связи в правительстве. "А без поддержки правительства мы не сможем стать опорным вузом в регионе, что позволит нам получить дополнительные субсидии, реализовать несколько наших проектов», - заявила Машукова.

Представитель потерпевшей указал, что, согласно закону, конкурс объявляется для того, чтобы выбрать лучшего, а не нужного. Представитель университета ответила, что «нужный и есть лучший».

Нальчикский городской суд пришел к выводу, что при увольнении профессора руководство госуниверситета не нарушило закон, и оставил иск профессора без удовлетворения. Законодательство «не возлагает обязанности на образовательную организацию объявлять конкурсный отбор для обязательного предоставления всем работникам, освобождаемым по истечении срока трудового договора, возможности продолжения трудовых правоотношений. Таким образом, обязанности объявить конкурсный отбор на должность, занимаемую (профессором) до истечения срока ее договора, законами и подзаконными актами Российской Федерации не предусмотрено", говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Ответчик, обладая специальными полномочиями, не счел необходимым объявлять конкурсный отбор …. ввиду того, что на нее (вакантную должность) уже были приняты по совместительству несколько сотрудников», - следует из документа.

Представитель профессора обжаловала это решение в Верховном суде, однако суд оставил его без изменения.

В отношении профессора нарушена статья 37 Конституции России (о праве на труд) и статья 12 Федерального закона №122 о гарантии государства в реализации права граждан на труд, сказал юрист Мухадин Карданов. "Было принято решение, не соответствующее закону", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, сотрудница вуза на судебных заседаниях открыто заявляла, что мотивами для необъявления конкурса на должность профессора послужили личные предпочтения и интересы руководства университета, а не профессиональные качества и научные достижения профессора. "Указанные заявления являются доказательствами преднамеренного нарушения права на труд", - считает Карданов.

6 февраля 2020 года в университете был объявлен конкурс на замещение вакантной должности профессора кафедры педагогики и психологии, информация об этом была размещена на официальном сайте вуза, рассказал адвокат. 13 февраля профессор обратилась в отдел кадров университета и сообщила о своем намерении принять участие в конкурсе, но на следующий день конкурс отменили, пояснил Карданов.

5 марта конкурс на замещение должности профессора Института педагогики и психологии был объявлен вновь, однако бывшей сотруднице посоветовали не тратить время и средства на подготовку пакета документов.

Профессор заявила о намерении обжаловать это решение в Пятом кассационном суде в Пятигорске.

Студенты сожалеют об увольнении профессора

Студенты рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что уволенная сотрудница была высокопрофессиональным преподавателем и специалистом в области психологии.

«Она была очень хорошим преподавателем. У нас вела занятия на первом курсе. Сейчас мы уже на четвертом. Вспоминаем о ней с благодарностью и тепло. Очень компетентна в своей специальности. Хорошо объясняла материал», - сказала студентка 4 курса Кабардино-Балкарского госуниверситета Лоретта Пшибиева.

«Очень мудрая и профессиональная. Она преподавала нам психологию, когда я училась в магистратуре на экономическом факультете. Занятия проходили в вечернее время, но ни у кого не возникало желания уйти домой. Потому что все знали, что будет интересно. Она проводила с нами различные тесты. На занятиях у студентов была возможность проявить инициативу, выразить свое мнение. Она располагала к себе», - рассказала Оксана Пшукова.

Выпускник вуза Роман Темиров рассказал, что общение с профессором у студентов проходило комфортно. "Ее увольнение два года назад стало для нас неожиданностью. Она никому не давала карт-бланш. Если студент не посещал занятия и не занимался, ничто не помогло бы ему получить у нее зачет. Мое личное мнение о ней только положительное", - пояснил он.

«Руководство Кабардино-Балкарского госуниверситета так сильно хотело уволить профессора, что даже исключило дисциплины психологии из учебного плана медицинского факультета. С сентября 2017 года по настоящее время психологические дисциплины на медицинском факультете вуза не преподаются. Между тем, все ведущие медицинские вузы и факультеты в России изучают психологические дисциплины», - рассказал сотрудник вуза.

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