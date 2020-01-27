27 января 2020, 22:56

Жители Кабардино-Балкарии получили льготные лекарства после жалоб в прокуратуру

Два жителя Кабардино-Балкарии получили положенные им лекарства, чиновники регионального Минздрава привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила прокуратура

Жители Кабардино-Балкарии пожаловались прокурору на то, что вовремя не получают льготные лекарства.

Прокуратура провела проверку и выявила "нарушения законодательства, выразившиеся в несвоевременном обеспечении заявителей необходимыми лекарственными препаратами", сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте. В результате три чиновника Минздрава были "привлечены к дисциплинарной ответственности", а местные жители "обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", отмечает ведомство.

На сайте Минздрава Кабардино-Балкарии комментариев относительно результатов проверки прокуратуры по состоянию на 22.40 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июля 2019 года Нальчикский горсуд признал незаконными отказы Минздрава Кабарино-Балкарии и районной больницы обеспечить восьмилетнего ребенка из Баксана жизненно важными препаратами.

Примечание:

"Суд удовлетворил иск матери девочки-диабетика к Минздраву Кабардино-Балкарии", "Жители Волгоградской области испытывают сложности с получением льготных лекарств", "Активисты указали Васильеву на проблему с льготными лекарствами в Дагестане".

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