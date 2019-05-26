Суд удовлетворил иск матери девочки-диабетика к Минздраву Кабардино-Балкарии

26 мая 2019, 05:30

Суд взыскал с Минздрава Кабардино-Балкарии затраты на материалы для инсулиновой помпы для дочери Алены Мисхожевой. Это уже третий выигранный судебный процесс по взысканию затрат родителей детей-диабетиков с Минздрава.

Нальчикский городской суд 24 мая рассмотрел иск жительницы Нальчика Алены Мисхожевой к Министерству здравоохранения КБР о возмещении затрат на приобретение расходных материалов к инсулиновой помпе для ее малолетней дочери, у которой диагностирован сахарный диабет, и удовлетворил его, передает корреспондент "Кавказского узла".

Суд взыскал с министерства 28 600 рублей в пользу Мисхожевой.

В исковом заявлении Мисхожевой, оглашенном в суде (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), говорится, что в 2018 году у ее дочери был диагностирован сахарный диабет 1-го типа, и 13 сентября 2018 года ей была установлена инсулиновая помпа.

"Распоряжением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года расходные материалы к инсулиновым помпам, а именно инфузионные наборы и резервуары к инсулиновой помпе, были включены в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг", - говорилось в исковом заявлении.

В связи со вступлением в силу вышеуказанного распоряжения, Мисхожева дважды, 29 января и 12 февраля 2019 года, обращалась в детскую поликлинику для получения рецептов на инфузионные устройства и резервуары к инсулиновой помпе.

Врач детской поликлиники рецепты выписала, однако на аптечном складе Минздрава КБР ни инфузионных устройств, ни резервуаров не оказалось. Рецепты поставили на отсроченное обслуживание, о чем в них была сделана соответствующая отметка.

12 февраля 2019 года врач выписала очередные два рецепта, однако необходимых медицинских изделий на складе вновь не оказалось.

Мать вынуждена была приобрести расходные материалы - инфузионные наборы и резервуары - за свой счет.

Мисхожева подала иск на возмещение затраченных ею личных денежных средств в размере 12 890 рублей и возмещение морального вреда в сумме 1000 рублей.

За время пока иск находился на рассмотрении сумма расходов возросла до 28 600, так как Мисхожевой пришлось покупать расходные материалы за свой счет еще два раза.

Представитель Минздрава ходатайствовала в суде о снижении взыскиваемой суммы до 3304 рублей, в связи с тем, что, по ее словам, указанное распоряжение правительства вступило в силу 31 декабря 2018 года, а заявки медицинских организаций были составлены осенью. Соответственно, в них не были учтены потребности в расходных материалах к инсулиновой помпе. Кроме того, дополнительные субвенции в связи с распоряжением не были выделены.

"Минздравом КБР была направлена информация в Минздрав России по потребности в расходных материалах для инсулиновых помп, однако дополнительные субвенции по сегодняшний день не выделены", - говорится в возражениях представителя Минздрава КБР.

В качестве соответчика Минздрав привлек детскую поликлинику №1 Нальчика.

Представитель детской поликлиники просила суд исключить детскую поликлинику из числа ответчиков, заявив, что в обязанности поликлиники не входит обеспечение детей-диабетиков расходными материалами к инсулиновой помпе. Данная обязанность возложена на Минздрав КБР.

"Информацию в Минздрав о потребностях в расходных материалах к инсулиновым помпам для детей-инвалидов, находящихся на обслуживание поликлинике, мы предоставили в полном объеме", - заявила представитель поликлиники Н.Султанова в суде.

Рецепты на расходные материалы больному ребенку выписывались вовремя, подтвердила врач-эндокринолог Валентина Локтева.

Суд удовлетворил иск в полном объеме, однако в удовлетворении морального вреда отказал.

"Обеспечение детей-инвалидов, как и других льготных категорий граждан, расходными материалами к инсулиновой помпе возможно лишь в пределах утвержденных нормативов в размере 826,3 рубля", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Кабардино-Балкарии, юрист Фатима Машукова.

Это уже третий судебный процесс по взысканию с Минздрава КБР затрат родителей детей-диабетиков на приобретение расходных материалов к инсулиновой помпе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист общественной организации "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов.

"Во всех трех случаях суд удовлетворил иски о возмещении расходов родителей в полном объеме, а в двух случаях взыскал и моральный вред в размере по одной тысяче рублей", - отметил он.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что диабетики в Кабардино-Балкарии пожаловались, что республиканский Минздрав перевел их с импортных глюкометров на российские приборы с большой погрешностью, а неточный замер уровня сахара угрожает их здоровью. По словам представителя "Монитора пациента" Ибрагима Султыгова, отечественные приборы закуплены из-за их низкой цены.