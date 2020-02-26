Врачи в Кабардино-Балкарии уволены после публикации видео застолья

26 февраля 2020, 10:19

Главврач Терской районной больницы, завотделением поликлиники и сотрудница регистратуры уволены после публикации видео, на котором врачи в рабочее время сидят за столом с шампанским, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. Пользователи Instagram поспорили о необходимости публикации таких видеороликов.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля стало известно, что Минздрав Кабардино-Балкарии начал проверку после публикации видеоролика, на котором врачи Терской районной поликлиники в рабочее время сидят за столом с шампанским.

На кадрах опубликованного видео сотрудницы медучреждения сидят в кабинете за столом с едой и напитками. При появлении автора видео одна из женщин убирает со стола бутылку из-под шампанского. Женщина, снимающая видео, объясняет врачам свое возмущение тем, что с больным ребенком ждет врачебного приема. Далее на видео показан коридор поликлиники, в котором ожидают приема несколько пациентов, в том числе женщины с детьми.

Инцидент в поликлинике ЦРБ Терского района вызвал "справедливое возмущение" жителей республики, признал Минздрав Кабардино-Балкарии. "Произошедшее неприемлемо для медицинского учреждения, а подобное поведение сотрудников недопустимо по отношению к пациентам", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на странице министерства в Instagram

Приказом министра главврач Терской ЦРБ отстранена от должности. Руководство больницы в свою очередь приняло решение об увольнении регистратора и заведующей педиатрическим отделением, остальным сотрудникам "объявлены строгие выговоры с занесением в личное дело", сообщила пресс-служба министерства.

К 10.15 мск публикация набрала 652 отметки "нравится", под ней размещено 248 комментариев. Авторы многих из них выразили сомнение в целесообразности увольнения врачей, в частности, сотрудницы регистратуры.

"При чем тут регистратор?" – написала laurashukhova. "А регистратора почему уволили?" – задался вопросом b_j0777. "Непонятно, в чем была ошибка регистратора, почему она наказана", - согласилась labusa_1.

"Надо людям объяснить, при чём тут регистратор. Вы меня пугаете, Минздрав, выходит, все больные пришли к регистратору?" – написала kikimora_yaga.

Некоторые пользователи соцсети указали, что инцидент в Терской поликлинике нельзя назвать из ряда вон выходящим случаем. "Я надеюсь, примером мамы вдохновятся и начнут снимать весь бардак! Десятки таких примеров!" – написала, в частности, mokaevadina07.

Поведение врачей и автора видео вызвало споры в соцсети

О действиях автора видео и врачей поспорили авторы комментариев под видеозаписью застолья, размещенной в доступном лишь подписчикам Instagram-паблике "ЧП / Нальчик", на который подписаны 239 тысяч пользователей.

"Оператору тысячу раз жму руку", - написала, в частности, kupova_a___a. "Я с вами согласна", - подтвердила mai.1.2.5.

Пользователь el__doctorino счел поступок автора видео неуместным. "Могла просто подойти к завотделением лично и указать на сотрудников. Вместо того, чтобы добиваться лечения своего ребенка, она ходила по кабинетам и фильм снимала. Выпивать на рабочем месте - очень неуместно, я согласен с этим. Но у врачей есть перерывы. И не ей решать, во сколько кому уходить. Отделение без врача не остается никогда. [...] То, что они сидят кушают - еще ничего не значит. Вот если бы она сказала, например, в нашем талоне написано, что врач нас должен принять в 11:00, а вместо этого она сидит и ест, вот тогда есть о чем поговорить", - написал он.

"Обед с шампанским, хорошо устроились", - сыронизировала в ответ mi_k07. "На обед не уходят все разом, и тем более со спиртным, и тем более в детской поликлинике", - согласился пользователь soblazn_007.

"С одной стороны, мне было немного жалко врачей, все мы люди и всякое бывает, но на самом деле, просто вдумайтесь, там за дверью их дети ждут, кто-то с температурой, а они сидят и шампусик распивают... Если народ будет всегда бояться и молчать, то так всегда и будет, а автор молодец, очень смелая", - поделилась мнением _eniggma_.

"Я одно могу сказать по этому поводу. Всё, что я сейчас увидел на этом видео, можно было сделать после работы. А в рабочее время будьте добры работать", - заявил axma_512. "Сколько раз мы ходили в поликлинику и там так же ждали, и врачи не принимали больных, они просто уходили так же из кабинета куда-то, и часами их ждали... Таких горе-врачей нужно увольнять, потом пусть пьют и кушают, сколько им влезет", - высказал мнение ruslan_kbr07.

"Большинство врачей воообще ничего не понимают в своей работе, полный ноль, сидят у себя в кабинетах и приемных покоях как короли и королевы. Мы уже сталкивались с подобным безобразием в республиканской больнице, правда, там чай пили, но всё же", - рассказала irinasidorova555.

"Я за то, чтобы снимали и выкладывали во все соцсети, и также обращались с заявой в соответствующие госструктуры... Если бы не оператор, то все шло бы своим чередом", - написал rustam_n07.