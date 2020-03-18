Жители Южной Осетии отреагировали на угрозу коронавируса скупкой продуктов

18 марта 2020, 07:31

В последние дни в Южной Осетии скупаются продукты и предметы первой необходимости, наблюдается дефицит медицинских масок, сократился спрос на авиабилеты, сообщили местные жители. В республике нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, однако несколько человек находятся на карантине, заявил главный санитарный врач.

Как сообщал "Кавказский узел", Южная Осетия 27 февраля на неопределенный срок полностью закрыла границу с Грузией, где был выявлен заразившийся коронавирусом. Минздрав Южной Осетии признал, что тест-систем для выявления у пациентов коронавируса в республике нет, но заявил, что вопрос об их закупке поставлен. Выезд жителей Южной Осетии в грузинские больницы возможен, но из-за коронавируса такие люди по возвращении будут помещаться на двухнедельный карантин, сообщила главный санитарный врач республики.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Несколько жителей республики находятся на карантине по коронавирусу

На двухнедельный домашний карантин в связи с подозрением на коронавирус отправлены пять жителей республики, сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в регионе.

"Одна молодая женщина на карантине, она недавно вернулась из-за границы, где была на отдыхе. Четверо граждан - это жители приграничного села Ленингор, которые вернулись из Грузии. Все они на карантине, им измеряют температуру, и каждый день (врачи) мониторят их состояние здоровья», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в региональной инфекционной больнице.

В республике под домашним наблюдением находится 18 человек, из них двое в Ленингорском районе, а 8 уже вышли из карантинной зоны, заявила главный санитарный врач республики Марина Кочиева. «Все эти люди находились под ежедневным наблюдением врачей, а по окончании 14 дней карантина участковым врачом предоставляется вся информация о людях, после чего они выходят из карантина», – процитированы 17 марта слова Кочиевой на сайте президента республики.

По словам Кочиевой,16 человек находятся под домашним наблюдением в Цхинвале, а шестеро, у которых наблюдались клинические признаки, в стационаре. «Их наблюдают каждый день, состояние хорошее, но 14 дней должно пройти, прежде чем их выпускать из карантинной зоны», - отметила главный санитарный врач республики.

По ее словам, несколько югоосетинских специалистов находятся на обучении в Ставропольском противочумном центре и приедут через несколько дней вместе с российским специалистом.

Югосетпотребнадзор решил закрыть все учебные учреждения с 18 по 31 марта на карантин по ОРВИ и ОРЗ. По данным ведомства, в республике не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

С 23 января по 3 февраля на карантин по ОРВИ и ОРЗ были закрыты двенадцать городских и восемь сельских школ, а также несколько детских садов в Южной Осетии. "Госпитализированы 54 человека, амбулаторных больных еще больше. Страшного ничего нет. Это сезонный характер ОРВИ", - пояснила главный инфекционный врач Варвара Козаева.

Власти региона не ввели всеобщий запрет на проведение массовых мероприятий, однако заявили о рекомендательном характере ограничений на их проведение, сообщалось на сайте президента 17 марта.

Так, 16 марта госдрамтеатру рекомендовали отменить премьеру комедийного спектакля, однако уже на следующий день премьеру разрешили к показу. 18 марта в Южноосетинском госуниверситете пройдет большая научно-практическая конференция, посвященная теме этнических чисток осетин в Южной Осетии в 1919 -1920 годах, сообщил корреспондент «Кавказского узла»,

С полуночи 18 марта Россия ввела ограничение на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса. Ограничения продлятся до полуночи 1 мая. Ограничения не коснутся иностранцев, которые постоянно проживают в России, дипломатов, членов экипажей транспорта международных линий и пассажиров транзитных рейсов. Кроме того, получить частную визу для въезда в Россию можно в связи со смертью близких родственников.

Жительница Цхинвала рассказала о возникших проблемах в связи с ограничением въезда в Россию

С 18 марта выезд на территорию России не гражданам РФ запрещается до 1 мая, а пересечение российско-югоосетинской границы через пункт пропуска Нижний Зарамаг будет осуществляться по российским паспортам, прокомментировал решение российского правительства МИД Южной Осетии.

В связи с новым распоряжением российского правительства жительница Цхинвала Лариса Тадтаева не сможет увидеть внучку два месяца.

«Моя дочка - гражданка Южной Осетии. У нее нет российского паспорта. Ее 6-месячная дочка у другой бабушки в Северной Осетии, пока моя дочка здесь в Цхинвале собирает документы на лечение старшего сына, чтобы отвезти его к врачам в Москву. Теперь дочка с сыном остались здесь, отец не может ехать за дочкой, так как он - военнослужащий. Наверно надо будет делать доверенность на меня, чтобы я выехала за ребенком», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Тадтаева.

В магазинах республики раскупают продукты и предметы первой необходимости

Жители Цхинвала скупают продукты и предметы первой необходимости в магазинах из опасения, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, граница с Россией будет закрыта на более долгое время, сообщил житель столицы республики Марат.

«Вдруг у нас зафиксируют случаи заболевания коронавирусом […] Пусть будет дома хоть каша», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Марат.

«Все суетятся, скупают, бегают с полными пакетами к своим машинам», - сообщил молодой мужчина Ахсар Тигиев.

Ажиотаж в магазинах Цхинвала владелец одного из столичных продуктовых мини-маркетов стала замечать с 16 марта. По ее словам, «с полок уходят крупы, макароны, туалетная бумага, соки, хлебцы, масло».

"Такой ажиотаж с продуктами, как в канун Нового года», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» продавец одного из магазинов.

Медицинские маски есть в наличии не во всех аптеках Южной Осетии, цена на них выросла с 5 рублей до 17 рублей, сообщил корреспондент «Кавказского узла». По словам фармацевта одной из аптек Цхинвала, местные жители активно покупают спирт и антисептики.

Сотрудница авиакассы в Цхинвале рассказала корреспонденту "Кавказского узла», что заметно сократился спрос на билеты, а многие люди возвращают билеты обратно.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в публикации "Коронавирус. Горячие линии"

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