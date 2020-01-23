23 января 2020, 21:40

Более 20 образовательных учреждений закрыты на карантин в Южной Осетии

Двенадцать городских и восемь сельских школ, а также несколько детских садов в Южной Осетии закрыты на карантин до 3 февраля из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и ОРЗ.

С сегодняшнего дня по 3 февраля на карантин закрыто несколько образовательных учреждений Южной Осетии в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и ОРЗ в республике, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в  инфекционной больнице Цхинвала.

«Госпитализировано 54 человека, амбулаторных больных еще больше. Страшного ничего нет. Это сезонный характер ОРВИ», - пояснила главный инфекционный врач Варвара Козаева.

На карантин закрыты все 12 городских и 8 сельских школ, а также несколько детских садов, уточнили корреспонденту «Кавказского узла» в Минобразования Южной Осетии. По данным ведомства, всего в республике 56 школ.

Карантин в образовательных учреждениях вызван ростом простудных заболеваний, сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева. По ее словам, посещаемость детей в учреждениях снизилась, а рост количества заболевших в городе выше, чем в районах.

«Поводов для паники нет, каждый год одна и та же картина с сезонными заболеваниями. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию с посещаемостью в школах и детских садах», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Кочиева. 

В больницу в основном обращаются те, кто вовремя не привился от гриппа, пояснила главный врач детской больницы Лариса Ханикаева. «Клиника характерная: с высокой лихорадкой. Опрашиваем всех поступивших пациентов: все, кто поступает к нам, не делали прививки от гриппа», - сообщила Ханикаева.

Представители Минздрава и Республиканской больницы в ноябре 2019 года обходили государственные и образовательные учреждения, где проводили вакцинацию от гриппа на добровольной основе. «К нам на работу приходили, проводили беседы о пользе прививок от гриппа. Из коллектива в 80 человек на прививки согласились всего трое - и то руководящий состав нашей организации. Остальные отказались», - рассказала сотрудница одной из школ Эльза Кокоева.

По ее словам, вакцинацию учащихся проводили только с письменного согласия родителей. «Детям раздали документы, где есть графа «за» и «против» вакцинации в школе. Дети принесли ответы, согласно этим документам и проводилась вакцинация. В основном родители отказываются от прививок, которые проводят в связи с сезонными вспышками ОРВИ», - отметила Кокоева.

Примечание:

"Более 40 учреждений закрыты на карантин в Северной Осетии", "Всплеск заболеваемости корью зафиксирован на Кубани", "В Астрахани зарегистрированы пять случаев кори".

Автор: Арсен Козаев ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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