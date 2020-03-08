Шесть человек поддержали Гасангусейнова на пикете

08 марта 2020, 01:22

Очередной пикет провел отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов в Махачкале. Поддержать его пришли шесть человек. Минюст отклонил заявки на проведение митингов, отметил представитель Гасангусейнова Джамбулат Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта Муртазали Гасангусейнов возобновил в Махачкале проведение ежедневных пикетов с требованием расследовать убийство его сыновей. Первые два дня республиканские власти никак не отреагировали на протесты. 6 марта он подал два уведомления о проведении массовой акции протеста 21 и 22 марта.

Предыдущая серия пикетов проводилась Гасангусейновым вместе с активистом Джамбулатом Гасановым с 14 по 21 ноября 2019 года. Они добились дисциплинарного взыскания в отношении бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, который отчитался об убийстве сыновей Гасангусейнова как двух боевиков. Следствие также согласилось провести повторную служебную проверку. В марте юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Гасангусейнова, пожаловался на то, что итоги этой проверки следователи не раскрывают.

Поддержать отца расстрелянных силовиками братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнова, который уже несколько день подряд проводит одиночные пикеты с требованием скорейшего расследования убийства сыновей, 7 марта пришли шесть человек. Двое молодых парней специально приехали на акцию из Избербаша. Оба молодых человека приняли участие в пикете, сменив на некоторое время Гасангусейнова, передает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Один из молодых людей, отказавшийся представиться, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решил поддержать Гасангусейнова, потом что знает про «произвол некоторых силовиков» и сам сталкивался с ним. По его словам, в прошлом году у него произошел инцидент с руководителем одной из силовых структур. В ходе конфликта, по его словам, ему угрожали тем, что подкинут наркотики, и он будет привлечен к уголовной ответственности.

Мужчина отметил, что в отношении правоохранителя после его неоднократных обращений было возбуждено уголовное дело, однако вскоре его прекратили, а силовика перевели на другую должность в Махачкалу.

«Ситуация с братьями Гасангусейновыми намного сложнее, чем была у меня. Убили совсем безвинных людей. Не сегодня, так завтра это может коснуться любого другого. Мы живем, мягко говоря, в нездоровом обществе. Я видел, как суды вынуждены были принимать несправедливое решение, потому что их дети сами трудоустроены в правоохранительных органах. И важно, чтобы нашим детям не пришлось жить в таком обществе», - отметил молодой человек.

По его словам, за новостями о расследовании уголовного дела в связи с убийством пастухов он следил в основном по публикациям в Интернете, но решил приехать в Махачкалу, чтобы лично познакомится с Муртазали Гасангусейновым.

«Он, как правило, стоит всегда один. Ни чиновники, ни какие-то известные люди, именитые спортсмены не приходят его поддержать. По праздникам люди у нас любят собираться. Это хорошо, но в такие моменты надо собираться еще больше», - считает он.

Житель Махачкалы Руслан, который тоже пришел на пикет, выразил надежду, что виновные все-таки будут наказаны.

«Наверное, надо опять обратиться напрямую к президенту страны. Он же гарант Конституции, и он может заставить органы работать», - отметил он.

За предыдущими тремя пикетами Гасангусейнова сотрудники полиции наблюдали со стороны и лишь молча фотографировали плакат. 7 марта один из полицейских подошел к мужчине, чтобы взять у него объяснительную. В течение всего часа, пока проводился пикет, за ходом акции следили от трех до пяти сотрудников полиции.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, отмечается в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Представитель семьи Гасангусейновых юрист Джамбулат Гасанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что они получили ответ от Министерства юстиции республики на оба поданных 6 марта уведомления о проведении тысячного митинга 21 и 22 марта. Обе заявки были отклонены ведомством, сославшись на некорректные даты подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, рассказал Гасанов и назвал оба ответа «необдуманными отписками».

«Пока мы получили ответы в электронном виде. Во вторник, после выходных, мы лично заберем ответы в письменном виде и разберемся, что имели в виду в Минюсте. После консультации с юристами решим как действовать дальше», - сообщил Джамбулат Гасанов.