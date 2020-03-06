Гасангусейнов в 58 раз подал заявку на митинг в Махачкале

06 марта 2020, 18:28

Отец убитых братьев-пастухов Гасангусейновых третий день подряд проводит в Махачкале одиночные пикеты с требованием эффективного расследования дела. Он уведомил Минюст Дагестана о проведении массовой акции протеста. Власти не заинтересованы в наказании виновных в убийстве Гасангусейновых, заявили прохожие.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта Муртазали Гасангусейнов возобновил в Махачкале проведение ежедневных пикетов с требованием расследовать убийство его сыновей. Первые два дня республиканские власти никак не отреагировали на протесты.

Предыдущая серия пикетов проводилась Гасангусейновым вместе с активистом Джамбулатом Гасановым с 14 по 21 ноября 2019 года. Они добились дисциплинарного взыскания в отношении бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, который отчитался об убийстве сыновей Гасангусейнова как двух боевиков. Следствие также согласилось провести повторную служебную проверку. В марте юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Гасангусейнова, пожаловался на то, что итоги этой проверки следователи не раскрывают.

Муртазали Гасангусейнов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что подал сегодня в министерство юстиции Дагестана уведомление о проведении в Махачкале митинга с участием тысячи человек. Цель акции, согласно поданной заявке - "выступление с требованиями эффективного расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве братьев Наби и Гасангусейна Гасангусейновых". Пикеты намечены на 21 и 22 марта.

По подсчетам Гасангусейнова, это уже 58-е поданное им уведомление о проведении массовой акции. Предыдущие 57 были отклонены.

Сегодняшний пикет прошел на том же месте, что и в предыдущие два дня. "Я уже ничего не жду от нашей республиканской власти, они уже не могут ничего сделать. Мы ожидаем должного от следственных органов, но не рассчитываем, что они начнут работать, как следует, сами по себе. Поэтому мы сейчас рассчитываем на резонанс, на поддержку населения. Только под нажимом общественного мнения они начнут что-то делать", - считает Муртазали Гасангусейнов. Он добавил, что намерен выйти на пикет и завтра, 7 марта.

Основные следственные действия по делу уже проведены, отметил официальный представитель семьи Гасангусейновых, юрист Джамбулат Гасанов. "Осталось несколько допросов свидетелей и еще кое-какие действия. Но следствие "заморозилось" и не идет дальше, хотя уже могли и закончить расследование", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Гасангусейнова, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что до сих пор не получил от следователя ответа на запрос об итогах служебной проверки. По словам Янгулбаева, он намерен 10 марта лично встретиться со следователем.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, отмечается в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Прохожие поддержали пикет Гасангусейнова

В отличие от двух предыдущих пикетов, сегодняшняя акция вызвала интерес сотрудников правоохранительных органов. В разное время к пикетирующему подходили два силовика, еще двое наблюдали некоторое время за акцией в стороне. Оба полицейских ничего не стали спрашивать у Гасангусейнова, а лишь сфотографировали плакат, который он держал. При этом они звонили по телефону.

На площади дул сильный холодный ветер, и было немноголюдно. Прохожие в основном проходили мимо Гасангусейнова, быстро прочитав надпись на плакате. Корреспондент "Кавказского узла" насчитал восемь человек, которые подошли к Гасангусейнову, чтобы спросить у него о том, как продвигается дело, выразить ему поддержку или же просто поздороваться с ним за руку.

Чтобы добиться наказания виновных, нужно "достучаться до верхушки", сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из прохожих, Рамазан Хирамагомедов. Он отметил, что хорошо знаком с делом Гасангусейновых и принимал участие в протестных акциях. "То, что произошло – это чудовищно. И в Дагестане таких историй немало. У нас пропадают молодые люди. Сюда же, на площадь, выходили матери похищенных парней. Всех виновных необходимо призвать к ответственности", – сказал он.

Хирамагомедов полагает, что массовые акции – действенный метод воздействия на чиновников. "Власть у нас боится людей. И когда собирается много людей, они начинают думать хотя бы о том, как дать ответ, кого привлечь", – сказал Рамазан Хирамагомедов.

Еще один прохожий, Абдул, отметил, что уже много раз видел пикеты Гасангусейнова. "Я много раз видел отца [братьев Гасангусейновых] на площади. Хотелось бы, чтобы наши руководители помогли наказать убийц этих парней. Но если они до сих пор не раскрыли это преступление, то значит, они скрывают виновных и не хотят их сажать в тюрьму", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Такое же мнение высказал и другой прохожий - 40-летний житель Махачкалы, не назвавший своего имени. "Если за три с половиной года не раскрыли это преступление, то это говорит о том, что они просто не хотят искать виновных", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".