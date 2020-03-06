Три участника беспорядков в Тбилиси получили условные сроки

06 марта 2020, 22:28

Суд приговорил сегодня Кахабера Купреишвили, Цотне Соселию и Зураба Будагашвили к штрафам и условному лишению свободы за участие в столкновениях с полицией у здания парламента Грузии в июне 2019 года. Будагашвили заявил, что невиновен, но дал признательные показания ради освобождения из-под ареста.

Как писал "Кавказский узел", Соселия, Купреишвили и Будагашвили, а также Бесик Тамлиани были задержаны в июле 2019 года. Им было предъявлено обвинение по статьям "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Мятеж в целях насильственного свержения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия". Обвиняемые свою вину не признали, причем Соселия и Купреишвили в январе объявляли голодовку.

20 июня 2019 года в парламенте Грузии было сорвано заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Протест оппозиционеров вызвало то, что российский депутат Гаврилов занял место спикера. Вечером того же дня здание парламента окружили тысячи возмущенных людей, произошли стычки с полицией. Митингующие попытались прорвать оцепление и войти в здание. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержав 305 человек. В процессе разгона акции, по данным врачей, пострадали не менее.

Кахабер Купреишвили, Цотне Соселия и Зураб Будагашвили заявили сегодня в суде, что признают вину в столкновении с силовиками, после чего каждый из них был приговорен к трем годам условного лишения свободы и штрафу в 2000 лари (около 715 долларов). Их освободили в зале суда. "Признание вины стало основанием для процессуального соглашения о сделке", - перевел корреспондент "Кавказского узла" пояснение, сделанное прокурором Важей Тодуа в эфире телеканала "Имеди".

После один из активистов, Зураб Будагашвили, заявил, что виновным себя не считает, а признание сделал формально. "Просто не было смысла сидеть в тюрьме", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Будагашвили, сказанные в эфире телеканала "Рустави 2".

Бесик Тамлиани, задержанный вместе с осужденными сегодня активистами, настаивает на своей невиновности. Его дело выделено в отдельное производство, сообщила сегодня "Грузия Online".