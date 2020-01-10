10 января 2020, 16:56

Два обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси объявили голодовку

Цотне Соселия и Кахабер Купреишвили, задержанные по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года, объявили голодовку. Они протестуют против своего содержания под стражей на протяжении полугода.

Как сообщал "Кавказский узел", Соселия и Купреишвили вместе с Зурабом Будагашвили и Бесиком Тамлиани были задержаны 6 июля прошлого года. По мнению полиции, задержанные участвовали в драке с силовиками. Им предъявлено обвинение по статье "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "мятеже в целях насильственного свержения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия". Обвиняемые свою вину не признали.

Сегодня Цотне Соселия и Кахабер Купреишвили, фигуранты по делу об акциях протеста в Тбилиси в июне 2019 года, объявили голодовку, сообщает Первый канал Грузии. Оба находятся в предварительном заключении. Суд уже приступил к рассмотрению дела и допросу свидетелей. 

"Кавказский узел" собрал основную информацию о протестах в Грузии в прошлом году в материале "Главное о протестах в Грузии — 2019". Информация о новых акциях протеста в Грузии доступна на странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Оппозиционеры в Тбилиси объявили о блокировании парламента", "МВД заявило о 305 задержанных на акции протеста в Тбилиси", "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

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