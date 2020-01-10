Два обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси объявили голодовку

10 января 2020, 16:56

Цотне Соселия и Кахабер Купреишвили, задержанные по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года, объявили голодовку. Они протестуют против своего содержания под стражей на протяжении полугода.

Как сообщал "Кавказский узел", Соселия и Купреишвили вместе с Зурабом Будагашвили и Бесиком Тамлиани были задержаны 6 июля прошлого года. По мнению полиции, задержанные участвовали в драке с силовиками. Им предъявлено обвинение по статье "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "мятеже в целях насильственного свержения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия". Обвиняемые свою вину не признали.

Сегодня Цотне Соселия и Кахабер Купреишвили, фигуранты по делу об акциях протеста в Тбилиси в июне 2019 года, объявили голодовку, сообщает Первый канал Грузии. Оба находятся в предварительном заключении. Суд уже приступил к рассмотрению дела и допросу свидетелей.