Прекращена голодовка против фальсификации выборов в Азербайджане

03 марта 2020, 19:21

Кандидаты в депутаты от партии "Мусават" Эльман Гулиев и Эльшад Исрафил прекратили голодовку после создания оппозиционной Коалиции против фальсификации выборов.

Как писал "Кавказский узел", Эльман Гулиев объявил голодовку 27 февраля, а Эльшад Исрафил - на следующий день. К сегодняшнему дню их состояние ухудшилось. Правление партии "Мусават" призвало молодых людей далее не жертвовать своим здоровьем и прекратить голодовку, которая уже привлекла внимание в стране.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан". Активисты заявили о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании. Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".

Оба активиста прекратили голодовку около 17.00 (16.00 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли. "Голодовка Эльмана и Эльшада словно придала импульс другим кандидатам в депутаты в консолидации своей борьбы против фальсификации парламентских выборов. Сегодня в штаб-квартире "Мусават" состоялось собрание с участием более чем 70 кандидатов в депутаты. На нем было озвучено короткое заявление от имени более 200 кандидатов в депутаты о том, что они не признают результатов внеочередных парламентских выборов "ввиду их тотальной фальсификации и требуют назначения новых выборов", - сообщил Гаджибейли.

По его словам, 70 кандидатов в депутаты, принимавших участие в собрании - представителей партий "Мусават" и "Республиканская альтернатива", движения D18, блока "Движение" и независимые кандидаты - приняли решение о создании Коалиции против фальсификации выборов. "Создана рабочая группа из семи человек, которая займется подготовкой предложений по организационному оформлению коалиции. Структура открыта для вступления. Из порядка 1300 кандидатов в депутаты не менее 500 не согласны с результатами выборов", - сказал Гаджибейли.

После принятия решения о создании коалиции группа участников собрания зашла в помещение, где проходила голодовка, и попросила Эльмана Гулиева и Эльшада Исрафила приостановить свою акцию, рассказал Гаджибейли.

Члены коалиции призвали голодающих присоединиться к общественной кампании против фальсификации выборов, пояснил активист движения Nida Илькин Рустамзаде. "Хотя власти не услышали их требований, но для демократической общественности это стало месседжем необходимости конкретных действий против фальсификации выборов. Мы ребятам сказали, что они выполнили свою миссию, и теперь надо нам всем вместе проводить общественную кампанию против фальсификации выборов", - сообщил Рустамзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Голодовка Гулиева и Исрафила сплотила проигравших выборы кандидатов, согласилась кандидат от блока "Движение", женская активистка Рабия Мамедова. "Мы все поддерживали ребят. Но сами не могли присоединиться к голодовке, потому что в судах оспаривали результаты выборов. Их акция способствовала солидаризации всех нас, и мы создали коалицию, чтобы вместе бороться против фальсификаций", - сказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

Эльман Гулиев подтвердил, что прекратил голодовку. "Сегодня к нам повторно обратилось руководство партии "Мусават" с предложением остановить акцию. Потом обратилась группа кандидатов в депутаты, с которыми мы проводили уже вместе протестные акции. Создание коалиции против фальсификаций вдохновило нас на совместную борьбу, и мы остановили акцию", - сказал Гулиев корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что, несмотря на недомогание, уже с 4 марта подключится к деятельности коалиции.

Пять-шесть дней голодовки не причиняют необратимого вреда здоровью, сказал корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанский врач, профессор Адиль Гейбулла. "После такой голодовки рекомендуется в первые дни употреблять жидкие блюда, соки и постепенно восстанавливать обычный пищевой рацион", - отметил врач.