Сторонники антикоррупционных законов объявили голодовку в Сухуме

02 марта 2020, 15:36

Три активиста потребовали ратифицировать статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, касающуюся незаконного обогащения. Они начали сегодня голодовку у здания парламента Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля парламент Абхазии сегодня принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Протестующие подчеркивали, что антикоррупционный закон необходимо принять до выборов президента, назначенных на 22 марта, однако в силу он вступит лишь в конце 2020 года.

Верховный суд Абхазии в январе отменил итоги состоявшихся в 2019 году президентских выборов. 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил этот пост, не дожидаясь перевыборов, и не стал выдвигать свою кандидатуру. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов на пост главы государства: вице-премьера Адгура Ардзинбу, бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и лидера оппозиции Аслана Бжанию.

Члены инициативной группы по принятию антикоррупционных законов Иван Ачба, Асида Кортуа и Джансух Адлейба объявили сегодня около 12.00 мск бессрочную голодовку. Они требуют срочно ратифицировать в оригинальной редакции 20 статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией - "Незаконное обогащение". Активисты настаивают, что поправки должны вступить в силу до выборов президента.

"Мы устали от бездействия властей. Мы хотим жить в цивилизованном правовом государстве. Мы устали от бесконечной теории - нам нужна практика, а не обещания. Парламент бездействует, хотя от них зависит будущее страны. Мы выбрали самый мирный путь, чтобы донести свои требования", - заявил сегодня Джансух Адлейба корреспонденту "Кавказского узла".

Джансух Адлейба - победитель конкурса "Герои Кавказа-2018". Ранее он добился принятия властями Абхазии решения о закрытии городской свалки в Сухуме, выступив инициатором митинга жителей. Он был и одним из участников февральской протестной акции с требованием принять антикоррупционный закон.

По словам Асиды Кортуа, активисты планируют круглосуточно оставаться на площади Свободы вплоть до ратификации парламентом статьи о незаконном обогащении. "Мы не нарушаем закон. Но теперь мне не верим нашим депутатам - нас в прошлый раз уговорили уйти, но дело не сдвинулось с мертвой точки", - заявила Кортуа корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники правоохранительных органов не подходили к активистам, не отреагировали на акцию и депутаты парламента, передал корреспондент "Кавказского узла" в 15.02 мск информацию Кортуа.

Предстоящие выборы – результат очередного революционного брожения в Абхазии, и наиболее важный компонент во всем этом протестном потенциале - требование населения безопасной и достойной жизни после стольких лет разрухи и ожиданий, отмечает независимый эксперт Лариса Сотиева в подготовленном для "Кавказского узла" материале "Кризисы в Абхазии через призму трансформации конфликтов".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кризис в Абхазии".