Джансух Адлейба

31 декабря 2019, 23:25

Добился принятия властями Абхазии решения о закрытии городской свалки в Сухуме, выступив инициатором митинга жителей.

Деятельность в 2018 году

Инициировал сбор подписей за закрытие городской свалки Сухума в микрорайоне Маяк. Более 40 лет здесь утилизирует весь городской мусор. Свалка подходит вплотную к жилым домам и школе. В октябре письмо с 915 подписями жителей Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста и просьбой обратить внимание на «катастрофическую ситуацию» было направлено президенту Абхазии Раулю Хаджимбе .

Не получив ответной реакции и встречи с президентом, 3 декабря на митинге в Сухуме жители микрорайона Маяк выступили за прекращение функционирования местной свалки. Собравшиеся перекрыли проезд мусоровозов и заявили, что не разойдутся, пока власти не начнут решать проблему. 4 декабря Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора в Сухуме, в соответствии с которым планируется строительство нового полигона для твердых бытовых отходов. Доступ к свалке был разблокирован митингующими.

Биография

Трое детей. Воспитывает еще троих детей своего погибшего брата.

Профессиональная и общественная деятельность

1 апреля 2019 года жители микрорайона Маяк возобновили акцию протеста, заявив, что обещания властей не выполняются, Адлейба выступил с требованием немедленного закрытия свалки .

2 апреля он был задержан правоохранительными органами в своем доме, провел несколько часов в отделе милиции и был отпущен . Жители Маяка вышли поддержать Адлейбу и подтвердили свои требования по закрытию свалки.

8 октября с протестующими встретились президент и премьер-министра Абхазии. Решение властей закрыть свалку 30 ноября не устроило Адлейбу и его сторонников , акция продолжилась.

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