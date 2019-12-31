31 декабря 2019, 23:25
Джансух Адлейба
Добился принятия властями Абхазии решения о закрытии городской свалки в Сухуме, выступив инициатором митинга жителей.
Деятельность в 2018 году
Инициировал сбор подписей за закрытие городской свалки Сухума в микрорайоне Маяк. Более 40 лет здесь утилизирует весь городской мусор. Свалка подходит вплотную к жилым домам и школе. В октябре письмо с 915 подписями жителей Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста и просьбой обратить внимание на «катастрофическую ситуацию» было направлено президенту Абхазии Раулю Хаджимбе 1.
Не получив ответной реакции и встречи с президентом, 3 декабря на митинге в Сухуме жители микрорайона Маяк выступили за прекращение функционирования местной свалки. Собравшиеся перекрыли проезд мусоровозов и заявили, что не разойдутся, пока власти не начнут решать проблему. 4 декабря Хаджимба подписал распоряжение 2 по решению проблемы с утилизацией мусора в Сухуме, в соответствии с которым планируется строительство нового полигона для твердых бытовых отходов. Доступ к свалке был разблокирован митингующими.
Биография
Трое детей. Воспитывает еще троих детей своего погибшего брата.
Профессиональная и общественная деятельность
1 апреля 2019 года жители микрорайона Маяк возобновили акцию протеста, заявив, что обещания властей не выполняются, Адлейба выступил с требованием немедленного закрытия свалки 3.
2 апреля он был задержан правоохранительными органами в своем доме, провел несколько часов в отделе милиции и был отпущен 4. Жители Маяка вышли поддержать Адлейбу 5 и подтвердили свои требования по закрытию свалки.
8 октября с протестующими встретились президент и премьер-министра Абхазии. Решение властей закрыть свалку 30 ноября не устроило Адлейбу и его сторонников 6, акция продолжилась.
Примечания
- Закройте эту свалку: сухумчане хотят избавиться от мусора // Спутник, 04.12.18
- Полигон в Гулрыпше и котлован в Сухуме: как решился вопрос столичной свалки // Спутник, 05.12.2018
- За чистый воздух: жители Маяка требуют закрытия городской свалки - https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=lCVZ5sgOEPo&
- Власть решает проблему мусорной свалки с помощью ареста // АНО Медиа-клуб «Аҧсны.Иахьа», 02.04.19
- Власть решает проблему мусорной свалки с помощью ареста. - https://www.youtube.com/watch?time_continue=546&v=KLM5v1mI_6s
- Мы не уступим: митингующие на сухумской свалке продолжат свою акцию // Спутник, 11.04.19