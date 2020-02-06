Активисты в Абхазии добились принятия антикоррупционного закона

06 февраля 2020, 19:10

Депутаты парламента Абхазии сегодня приняли в окончательном чтении закон о декларировании доходов, расходов и имущества чиновниками. Требовавшие принятия этого закона активисты прекратили акцию в центре Сухума.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля у парламента Абхазии началась акция с требованием принятия антикоррупционного закона в окончательном чтении до президентских выборов. Протестующие объявили акцию круглосуточной и отказались расходиться, несмотря на заверения, что 6 февраля депутаты рассмотрят законопроект.

Ранее жители Абхазии уже выходили на акции с требованием принять закон о декларировании расходов и доходов чиновников и ввести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении. Депутаты приняли этот закон в двух чтениях. Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта, после того как Рауль Хаджимба под давлением протестующих 13 января ушел в отставку. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. Период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии начался 22 января и продлится до 11 февраля.

Парламент принял антикоррупционный закон в окончательном чтении

Депутаты парламента Абхазии приняли сегодня закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в третьем и четвертом, окончательном, чтении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" спикер Валерий Кварчия.

Он отметил, что парламент рассматривал законопроект больше года. Депутаты приняли решение о том, что антикоррупционный закон вступит в силу 30 декабря 2020 года, после того как будет принят закон "О госслужбе".

"Мы проголосовали за антикоррупционный закон фактически большинством голосов. В третьем чтении за принятие закона проголосовали 25 депутатов, один выступил против и один воздержался от голосования. В окончательном чтении за закон проголосовали единогласно", - сообщил Кварчия.

По его словам, депутаты решили голосовать в окончательном чтении без заключения комитета по экономической политике и реформам парламента, поскольку бездействие депутатов в плане непринятия этого закона вызвало большой резонанс в абхазском обществе.

"Конечно, было бы правильно и законно принять закон о декларировании доходов после того, как будет принят закон «О госслужбе». Поэтому мы решили оттянуть вступление антикоррупционного закона до конца 2020 года, а за это время принять закон «О госслужбе»", - подчеркнул Валерий Кварчия.

Он рассказал, что обсуждение антикоррупционного закона проходило "крайне эмоционально, поскольку это политически важный вопрос", и касается он не только чиновников, но и депутатов. Парламент намерен ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН "О противодействии коррупции" после окончательного приведения в порядок всего законодательства для того, чтобы антикоррупционное законодательство заработало, заключил Кварчия.

Инициаторы внесения в Уголовный кодекс Абхазии понятия "незаконное обогащение" сослались на 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Необходимо ввести уголовную ответственность для госслужащих за незаконное обогащение и обязать членов семей чиновников декларировать доходы, заявили активисты. Уровень коррупции в стране можно оценить, взглянув на автомобили и недвижимость чиновников, заявили ранее "Кавказскому узлу" жители Абхазии и журналисты.

Без закона "О госслужбе" антикоррупционный закон работать не сможет, поскольку в действующем законодательстве нет понятия "публичный служащий", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Астамур Логуа.

"Это создает трудности в правоприменительной практике. Чтобы антикоррупционный закон реально начал работать, просто необходимо принять закон «О госслужбе». Нам нужно в законодательстве поменять понятия «публичный орган» на «госорган», «публичный служащий» - на «госслужащий». Это принципиально", - заявил Астамур Логуа.

"Не нужно надеяться и верить, что антикоррупционный закон – это панацея, которая победит коррупцию", - добавил он.

Депутат указал, что правовая комиссия парламента сделала заключение, в котором говорится: для того, чтобы публиковать декларации госслужащих на сайте министерства по налогам и сборам, необходимо добавить в законодательство понятие "публичный служащий". Логуа сообщил, что до вступления антикоррупционного закона необходимо принять ряд поправок в трудовой и уголовный кодексы, чтобы их статьи, касающиеся борьбы с коррупцией, не противоречили новому законодательству.

Протестующие у парламента активисты прекратили акцию

После завершения сессии парламента требовавшие принятия антикоррупционного закона активисты разошлись по домам, сообщил активист Джансух Адлейба, который организовал возле парламента круглосуточный лагерь.

Джансух Адлейба - победитель конкурса "Герои Кавказа-2018". Ранее добился принятия властями Абхазии решения о закрытии городской свалки в Сухуме, выступив инициатором митинга жителей.

"Мы добились, чего хотели, теперь не видим смысла продолжать нашу акцию. Наша инициативная группа будет следить за принятием закона «О госслужбе» и проконтролирует вступление антикоррупционного закона в силу", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Джансух Адлейба.

Он рассказал, что вчера, 5 февраля, сотрудники милиции демонтировали палатки, которые были установлены у здания парламента. "Приехало несколько десятков сотрудников милиции, убрали наши палатки, активистов пригласили в УВД Сухума, где взяли объяснительные. Начальник милиции Адгур Квициния пытался нас уговорить прекратить акцию", - рассказал Адлейба.

По его словам, активисты вернулись к парламенту и провели на площади время до ночи. Ночевали они в машинах, утверждает Адлейба.

Активисты стремятся использовать предвыборную ситуацию, но закон не принесет пользы без решения экономических проблем Абхазии, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные журналисты.

Принятие антикоррупционного закона не отразится на выборах президента Абхазии

Принятие антикоррупционного закона никак не отразится на выборах президента Абхазии, поскольку он вступит в силу в конце 2020 года, а выборы пройдут в марте и кандидатам на пост президента не нужно будет публиковать свои декларации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Меня мало интересует этот вопрос. Больше всего меня волнует то, что депутаты пошли на поводу у протестующих и занимались антикоррупционным законом, а не вносили поправки, которые я просил внести еще перед сентябрьским голосованием в законодательство о выборах", - заявил Тамаз Гогия.

Напомним, Центризбирком обратился в парламент с предложением внести поправки и уточнения в ряд статей конституционного закона о выборах президента Абхазии до проведения повторных выборов. По словам Гогии, статьи закона противоречат друг другу и Административно-процессуальному кодексу, что может привести к неоднократной отмене результатов выборов, а поправки позволят предотвратить оспаривание выборов президента. Однако, по мнению Валерия Кварчии, закон не нуждается в корректировке. Выборы в Абхазии могут быть оспорены вне зависимости от их правового оформления, считает журналист Антон Кривенюк.

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