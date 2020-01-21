ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента

21 января 2020, 19:39

Центральная избирательная комиссия обратилась в парламент с предложением внести поправки и уточнения в ряд статей конституционного закона о выборах президента Абхазии до проведения повторных выборов, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Как писал "Кавказский узел", Рауль Хаджимба принял решение о своей отставке под давлением протестующих, 13 января парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента Валерия Бганбу. Выборы намечены на 22 марта. Хаджимба отказался выдвигать свою кандидатуру, лидер оппозиции Аслан Бжания, напротив, заявил, что будет участвовать в выборах как кандидат. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты начнутся 22 января и продлятся до 11 февраля. Избирательные участки откроются в России в Москве и Черкесске, сообщил ЦИК Абхазии.

Ранее глава ЦИК Тамаз Гогия уже заявлял, что в законе о выборах есть нестыковки. По его словам, статьи закона противоречат друг другу и Административно-процессуальному кодексу, что может привести к неоднократной отмене результатов выборов.

ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По его мнению, у парламента достаточно времени на то, чтобы до выборов успеть внести нужные поправки. "Поправки могут быть рассмотрены в очень короткое время, если не затягивать эту процедуру. Это зависит от желания законодателей", - цитирует главу Центризбиркома "Sputnik-Абхазия".

В частности, по его словам, необходимо, внести изменения в статью 16, в которой речь идет об удостоверениях на право голосования для непрописанных в Абхазии граждан. Уточнения, по мнению Гогии, необходимы и в статье 19, касающейся повторного голосования в случае второго тура. Согласно этой статье, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов, чем было подано против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата. В целом, по словам председателя ЦИК, уточнений и доработок требуют порядка 20 пунктов, пишет ТАСС.

Спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что письмо с предложениями Центризбиркома поступило сегодня в Народное собрание во второй половине дня. "Я ознакомился с письмом и направил его для изучения в профильный комитет по правовой политике. Когда комитет изучит все предложения, он рекомендует вынести соответствующие поправки к закону для рассмотрения на сессии", - отметил Кварчия.

Повторные выборы президента Абхазии проводятся в связи с тем, что кассационная коллегия судей Верховного суда 10 января отменила решение ЦИК об итогах выборов президента, прошедших 8 сентября, победителем в которых был объявлен Рауль Хаджимба. Напомним, после протестов жители республики пожаловались, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, говорится в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии". "Кавказский узел" также опубликовал биографии Рауля Хаджимбы и Аслана Бжании.