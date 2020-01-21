В Москве и Черкесске организованы участки для выборов президента Абхазии

21 января 2020, 08:47

Избирательные участки на выборах президента 22 марта откроются в России в Москве и Черкесске, сообщил ЦИК Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", Рауль Хаджимба принял решение о своей отставке под давлением протестующих, 13 января парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента Валерия Бганбу. Выборы назначены на 22 марта. Хаджимба заявил, что отказывается выдвигать свою кандидатуру, лидер оппозиции Аслан Бжания сообщил, что будет в них участвовать. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты начнутся 22 января и продлятся до 11 февраля, сообщил Центризбирком.

Всего в стране будет открыто 152 избирательных участка, сообщил председатель избиркома Абхазии Тамаз Гогия.

"Помимо 152 избирательных участков, образованных в 35 избирательных округах по всей Абхазии, два участка в день выборов будут работать в Москве и Черкесске, чтобы граждане республики, которые работают, учатся и проживают в России могли принять участие в голосовании", - сказал Гогия, слова которого приводит "Апсныпресс".

Повторные выборы президента Абхазии проводятся в связи с тем, что кассационная коллегия судей Верховного суда 10 января отменила решение ЦИК об итогах выборов президента, прошедших 8 сентября, победителем в которых был объявлен Рауль Хаджимба. Напомним, после протестов жители республики пожаловались, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, говорится в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии". "Кавказский узел" также опубликовал биографии Рауля Хаджимбы и Аслана Бжани.