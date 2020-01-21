Табличка при входе в ЦИК Абхазии. Фото Елены Валуа для "Кавказского узла"

21 января 2020, 08:47

В Москве и Черкесске организованы участки для выборов президента Абхазии

Избирательные участки на выборах президента 22 марта откроются в России в Москве и Черкесске, сообщил ЦИК Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", Рауль Хаджимба принял решение о своей отставке под давлением протестующих, 13 января парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента Валерия Бганбу.  Выборы назначены на 22 марта. Хаджимба заявил, что отказывается выдвигать свою кандидатуру, лидер оппозиции Аслан Бжания сообщил, что будет в них участвовать. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты начнутся 22 января и продлятся до 11 февраля, сообщил Центризбирком.

Всего в стране будет открыто 152 избирательных участка, сообщил председатель избиркома Абхазии Тамаз Гогия.

"Помимо 152 избирательных участков, образованных в 35 избирательных округах по всей Абхазии, два участка в день выборов будут работать в Москве и Черкесске, чтобы граждане республики, которые работают, учатся и проживают в России могли принять участие в голосовании", - сказал Гогия, слова которого приводит "Апсныпресс".

Повторные выборы президента Абхазии проводятся в связи с тем, что кассационная коллегия судей Верховного суда 10 января отменила решение ЦИК об итогах выборов президента, прошедших 8 сентября, победителем в которых был объявлен Рауль Хаджимба. Напомним, после протестов жители республики пожаловались, что политические кризисы портят туристический имидж Абхазии и не дают развиваться стране на фоне безработицы и маленьких зарплат. С середины 2000-х годов Абхазия пережила ряд политических кризисов, говорится в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии". "Кавказский узел" также опубликовал биографии Рауля Хаджимбы и Аслана Бжани.

Примечание:

"Сурков похвалил Хаджимбу за "политическую стабильность", "Абхазия и Южная Осетия отметили 10-летие признания независимости Россией", "Жители Абхазии назвали губительной очередную борьбу за власть в республике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 января 2020, 10:32

21 января 2020, 09:42

21 января 2020, 09:11

21 января 2020, 08:08

21 января 2020, 07:25

  • Жители Майкопа пожаловались на регулярные проблемы с водоснабжением

    Хотя крупные аварии на водоводе происходят несколько раз в год, и проблемы с нехваткой воды существуют летом и осенью из-за отсутствия дождей в горах, но в этом году впервые не хватает воды зимой, рассказали жители Майкопа. Власти начали строительство второй ветки водовода, но это не решит проблему, поскольку водозабор снова будет построен в горах, заявил эколог Валерий Бриних.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи