Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные сбили беспилотники в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 3 ноября в Волгоградской области были сбиты 13 беспилотников, еще семь - над Ростовской областью. Губернатор Волгоградской области сообщил, что обломки сбитых БПЛА упали на территорию электроподстанции "Фроловская", и там произошел пожар.
Минувшей ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он.
Напомним, в ночь на 2 ноября беспилотники были сбиты в пяти районах Ростовской области: Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском. По данным Минобороны, в регионе было уничтожено 29 дронов.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.