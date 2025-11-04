×

Кавказский узел

Лента новостей
07:10, 4 ноября 2025

Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области

БПЛА горит. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотники в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 3 ноября в Волгоградской области были сбиты 13 беспилотников, еще семь - над Ростовской областью. Губернатор Волгоградской области сообщил, что обломки сбитых БПЛА упали на территорию электроподстанции "Фроловская", и там произошел пожар.

Минувшей ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он.

Напомним, в ночь на 2 ноября беспилотники были сбиты в пяти районах Ростовской области: Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском. По данным Минобороны, в регионе было уничтожено 29 дронов.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше