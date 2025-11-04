×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
03:29, 4 ноября 2025

Пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным Минобороны России, над Волгоградской областью сбиты 13 беспилотников. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что обломки сбитых БПЛА упали на территорию электроподстанции "Фроловская", где произошло возгорание.

Как писал "Кавказский узел", ночью 3 ноября военные сбили 29 беспилотников в небе над Ростовской областью, четыре - над Волгоградской, один - на Ставрополье.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в телеграм-канале администрации региона, что ночью с 3 на 4 ноября была отражена "массированная атака беспилотных летательных аппаратов" на регион.

По его словам, на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировано возгорание после падения обломков БПЛА. На момент публикации сообщения на месте пожара работали соответствующие службы.

По данным министерства обороны Российской Федерации, опубликованным в официальном телеграм-канале, в период с 20.00 до 23.30 мск 3 ноября силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 13 беспилотников были сбиты в небе над Волгоградской областью, еще семь - над Ростовской областью.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

