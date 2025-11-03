Атаки беспилотников зафиксированы в трех регионах юга России

Военные минувшей ночью сбили 29 беспилотников в Ростовской области, четыре в Волгоградской и один на Ставрополье.

Как писал "Кавказский узел", угроза атаки беспилотников была объявлена сегодня ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Утром представители властей объявили об отмене угрозы. Об атаках беспилотников чиновники не сообщили.

С 23.00 мск 2 ноября до 7:00 мск перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотника, в том числе 29 в Ростовской области, четыре в Волгоградской области и один в Ставропольском крае, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Саратовской и Белгородской областях.

В Ростовской области беспилотники были сбиты в пяти районах: Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь . "Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он.

Администрация Волгоградской области и губернатор Ставрополья, по состоянию на 08.00 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак.

Напомним, в ночь на 2 ноября в Краснодарском крае были уничтожены 32 беспилотника. После ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.

Атака беспилотников была зафиксирована в ночь на 2 ноября также в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области. В хуторе Ленинаван повреждены частные дома, ранены два человека.