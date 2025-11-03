Отменена угроза атаки дронов в четырех регионах СКФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Представители властей объявили об отмене угрозы атаки беспилотников в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.
Как писал "Кавказский узел", угроза атаки беспилотников была объявлена сегодня ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.
В Дагестане угроза атаки дронов отменена в 06.00 мск, сообщило в своем телеграм-канале республиканское управление МЧС. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан", - говорится в публикации.
С 06.08 мск до 06.11 мск аналогичные объявления сделали в своих телеграм-каналах губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Об атаках беспилотников чиновники не сообщили.
Напомним, 22 октября в Махачкале произошла атака беспилотников на "одно из предприятий", заявил глава Дагестана. По данным источников, один беспилотник взорвался над территорией предприятия, там осколками были повреждены машины, второй попал в здание строящегося торгового центра. В Дагестане обезврежены восемь беспилотников, отчиталось в тот день Минобороны. Власти города сообщили об отсутствии пострадавших, несколько школ были переведены на удаленный режим обучения.
14 октября глава Дагестана своим указом запретил редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о размещении военных и "критически важных" объектов (мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности) на территории Дагестана.
Указ противоречит закону о СМИ, при этом в нем не приведен список критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками, указали юристы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.