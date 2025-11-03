Отменена угроза атаки дронов в четырех регионах СКФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей объявили об отмене угрозы атаки беспилотников в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

Как писал "Кавказский узел", угроза атаки беспилотников была объявлена сегодня ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

В Дагестане угроза атаки дронов отменена в 06.00 мск, сообщило в своем телеграм-канале республиканское управление МЧС. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан", - говорится в публикации.

С 06.08 мск до 06.11 мск аналогичные объявления сделали в своих телеграм-каналах губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Об атаках беспилотников чиновники не сообщили.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции Запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Адыгее и Северной Осетии, вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации.

Напомним, 22 октября в Махачкале произошла атака беспилотников на "одно из предприятий", заявил глава Дагестана. По данным источников, один беспилотник взорвался над территорией предприятия, там осколками были повреждены машины, второй попал в здание строящегося торгового центра. В Дагестане обезврежены восемь беспилотников, отчиталось в тот день Минобороны. Власти города сообщили об отсутствии пострадавших, несколько школ были переведены на удаленный режим обучения.

14 октября глава Дагестана своим указом запретил редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о размещении военных и "критически важных" объектов (мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности) на территории Дагестана.

Указ противоречит закону о СМИ, при этом в нем не приведен список критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками, указали юристы.