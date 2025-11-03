Беспилотная опасность объявлена в четырех регионах юга России
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Опасность атаки беспилотников объявлена сегодня ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.
Как писал "Кавказский узел", ранее угроза атаки беспилотников объявлялась в Дагестане 26 октября.
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Дагестане, об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в своем телеграм-канале сегодня в 02.11 мск.
Ведомство призвало жителей республики оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Также сообщается о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
Ранее об угрозе атаки беспилотников сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он призвал следить за передаваемыми сообщениями.
Беспилотная опасность объявлена и в Северной Осетии. О ней сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. Он призвал сохранять спокойствие, предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета, а также напомнил о запрете публиковать информацию, фото- и видеоматериалы, связанные с БПЛА.
Об угрозе беспилотной атаки сообщил также в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он призвал жителей республики проявлять осторожность, не приближаться к местам падения БПЛА и не фиксировать работу ПВО на фото- и видеоустройства. Также Коков отметил возможность замедления работы мобильного интернета.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.