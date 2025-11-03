×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
03:06, 3 ноября 2025

Беспилотная опасность объявлена в четырех регионах юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Опасность атаки беспилотников объявлена сегодня ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

Как писал "Кавказский узел", ранее угроза атаки беспилотников объявлялась в Дагестане 26 октября.

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Дагестане, об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в своем телеграм-канале сегодня в 02.11 мск.

Ведомство призвало жителей республики оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Также сообщается о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Ранее об угрозе атаки беспилотников сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он призвал следить за передаваемыми сообщениями.

Беспилотная опасность объявлена и в Северной Осетии. О ней сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. Он призвал сохранять спокойствие, предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета, а также напомнил о запрете публиковать информацию, фото- и видеоматериалы, связанные с БПЛА.

Об угрозе беспилотной атаки сообщил также в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он призвал жителей республики проявлять осторожность, не приближаться к местам падения БПЛА и не фиксировать работу ПВО на фото- и видеоустройства. Также Коков отметил возможность замедления работы мобильного интернета.

Автор: "Кавказский узел"

