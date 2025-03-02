Выборы президента Абхазии на участке в Черкесске прошли без серьезных нарушений

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Народ активно шел на избирательный участок в Черкесске, где проходило голосование на выборах президента Абхазии, желающих проголосовать было даже больше, чем в первом туре. Серьезных нарушений не было.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). В Черкесске избирком зарегистрировал нарушения - попытки избирателей проголосовать с чужими паспортами. ЦИК также подтвердил, что после потасовки было временно приостановлено голосование на участке в селе Аракич Очамчырского района, где, по данным источников, попытались проголосовать люди, не зарегистрированные в селе.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Выборы на избирательном участке в Черкесске прошли организованно, без явных нарушений, заявил корреспонденту "Кавказского узла" вечером 1 марта абазинский общественный деятель из Карачаево-Черкесии Умар Кончев.

"Всё в порядке. Народ активно шёл на избирательный участок во второй половине дня. Явных нарушений не было», - сказал он.

Представитель штаба кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы на выборном участке в Черкесске сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в целом выборы прошли спокойно, хотя небольшие инциденты были.

«Каких-то беспорядков и нарушений не было. Кроме того, что вновь несколько человек пытались проголосовать по чужим паспортам. Но это заметили и наблюдатели, и члены УИК. И помешали им. К завершению дня проголосовали 1900 избирателей. Это даже больше, чем в первом туре», - сказал он.

Подсчёт итогов голосования ещё идёт.

Напомним, досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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