Боец из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Шадов из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 501 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 500 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции убит житель Моздокского района Руслан Шадов, 1992 года рождения. Похороны прошли 30 октября, сообщила 1 ноября в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробностей биографии и гибели бойца власти муниципалитета не привели.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 501 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.