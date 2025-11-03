Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях

Олег Бондаренко из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 500 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 499 бойцов из Северной Осетии.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7850 Не менее 3904 бойцов из СКФО и 3953 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит житель Моздокского района Олег Бондаренко, 2000 года рождения, сообщила 1 ноября в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробностей биографии и гибели бойца власти муниципалитета не привели, отметив лишь, что тот погиб "при выполнении боевых задач".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 500 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.