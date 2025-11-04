Два беспилотника сбиты в Волгоградской области

Военные обезвредили в Волгоградской области два беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 3 ноября в Волгоградской области были сбиты 13 беспилотников. Губернатор сообщил, что обломки сбитых БПЛА упали на территорию электроподстанции "Фроловская", и там произошел пожар.

С 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотников, в том числе два в Волгоградской области, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно сообщению, остальные дроны сбиты за пределами ЮФО: в Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Саратовской областях и в Башкирии.