Участники акции у парламента Абхазии объявили ее круглосуточной

04 февраля 2020, 19:15

Протестующие в Сухуме отказались прервать акцию с требованием принять антикоррупционный закон. Активисты стремятся использовать предвыборную ситуацию, но закон не принесет пользы без решения экономических проблем Абхазии, уверены местные журналисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня у парламента Абхазии началась акция с требованием принятия антикоррупционного закона до президентских выборов в окончательном чтении. Инициатор мероприятия Ажансух Адлейба отметил, что закон должны рассмотреть еще в двух чтения, но после того, как общественность перестала настаивать на его принятии, депутаты стали откладывать рассмотрение.

Ранее жители Абхазии уже выходили на акции с требованием принять закон о декларировании расходов и доходов чиновников и ввести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении. Депутаты приняли этот закон в двух чтениях. Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта, после того как Рауль Хаджимба под давлением протестующих 13 января ушел в отставку. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. Период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии начался 22 января и продлится до 11 февраля.

На площади перед парламентом Абхазии в Сухуме установлены пять туристических палаток, в которых члены инициативной группы протестующих планируют ночевать до тех пор, пока депутатами парламента не будет принят антикоррупционный закон, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции Джансух Адлейба.

Он отметил, что инициативная группа с 2012 года пытается добиться от депутатов парламента ратификации 20-й статьи Конвенции ООН "О противодействии коррупции" и ввести в отношении абхазских чиновников уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Инициаторы внесения в Уголовный кодекс Абхазии понятия "незаконное обогащение" сослались на 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Необходимо ввести уголовную ответственность для госслужащих за незаконное обогащение и обязать членов семей чиновников декларировать доходы, заявили активисты. Уровень коррупции в стране можно оценить, взглянув на автомобили и недвижимость чиновников, заявили ранее "Кавказскому узлу" жители Абхазии и журналисты.

"Еще в 2019 году парламент принял во втором чтении проект закона о декларировании доходов, расходов и имущества чиновников. А потом их работа над этими законами прекратилась. Поэтому мы готовы жить под окнами парламента месяц, два - сколько нужно, потому что не видим никакого будущего для своих детей", - заявил Джансух Адлейба.

Он рассказал, что к протестующим выходили депутаты, просили завершить акцию протеста и разойтись до сессии 6 февраля, но активисты отказались. "С нами не нужно договариваться, нам нужно только одно - ратифицировать конвенцию и принять антикоррупционный закон, только тогда мы разойдемся", - отметил Адлейба.

Активист сообщил, что плакаты к акции ее участники не подготовили, поскольку требования инициативной группы понятны всем - и протестующим, и депутатам. "Сейчас нас около 30 человек (по данным на 15.20 мск – прим. "Кавказского узла"), к вечеру мы ждем, что люди придут. Прохожие тоже подходят, спрашивают, интересуются. Мы всем рассказываем про наши требования", - рассказал Адлейба.

Он отметил, что "на площади присутствуют сотрудники милиции, но они не подходят к митингующим, а только следят за общественным порядком на отдалении".

Ажансух Адлейба - победитель конкурса "Герои Кавказа-2018". Ранее добился принятия властями Абхазии решения о закрытии городской свалки в Сухуме, выступив инициатором митинга жителей.

Депутат парламента Абхазии Астамур Логуа рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он планирует вынести на обсуждение сессии 6 февраля антикоррупционный закон, добавив, что поправки в него депутаты обсуждали с 2019 года.

"Это небыстрый процесс - принятие такого закона. Сейчас работа над ним снова пошла. Зачем устраивать показательные акции, собирать людей, ставить палатки?" - отметил Логуа. Он уверен, что закон будет принят в третьем чтении на сессии 6 февраля.

Работе антикоррупционного закона будут мешать экономические проблемы в Абхазии

Сегодняшняя акция не связана с президентскими выборами в Абхазии, но члены инициативной группы решили использовать момент перед выборами, чтобы привлечь внимание к своим требованиям, считает абхазский журналист Антон Кривенюк.

"Думаю, стоит ожидать, что кто-то из кандидатов присоединится к требованиям этой кампании, возможно, возьмет в свою предвыборную кампанию их риторику", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Антон Кривенюк.

При этом он сообщил, что не является сторонником проведения подобных акций и считает, что ее организаторы таким образом политически самореализуются. Кривенюк полагает, что никакие декларации и правовые нормы в стране, в которой отсутствует правовое поле, не могут привести к улучшению ситуации, и антикоррупционное законодательство в стране работать не будет.

"Дело в том, что в Абхазии нет шансов на развитие у амбициозной части населения, кроме как работая в госструктурах. А работая в госструктурах за зарплату, не брать, не взымать ренту (взятки), мягко скажем, невозможно. Соответственно, все, кто идут в Абхазии в органы госвласти, идут за тем, чтобы получать эту ренту, начиная от гаишника на дороге вплоть до первых лиц", - отметил Кривенюк.

На его взгляд эта ситуация неразрешима, поскольку в стране не работают экономика, энергетика, сельское хозяйство, нет открытых границ, что необходимо для получения дохода активной части населения. Если активной части населения негде работать и есть долги, то они будут идти во власть, уверен журналист.

"Члены инициативной группы (участники сегодняшней акции у парламента) в силу отсутствия у них жизненного опыта, предлагают абсолютно косметические меры именно из-за непонимания. Они реально считают, что в стране, в которой отключено правовое пространство, могут работать правовые инициативы как-то отдельно без общего комплекса вопросов", - указал Антон Кривенюк.

При этом он назвал протестующих "хорошими, сильными по своему потенциалу людьми". "Люди, которые могли бы развиваться и работать, они развиваться не могут и вынуждены самореализовываться в рамках хайпа, шумов, находить себе применение в таких политических кампаниях, за которыми ничего не стоит", - отметил Кривенюк.

Он также не понимает нежелание депутатов парламента рассмотреть и принять антикоррупционное законодательство в окончательном чтении. "Никакой смысловой нагрузки принятие закона не несет, если даже пытаться говорить о борьбе с коррупцией. Потому что есть еще дальнейшее оформление этих декларативных норм в правовой среде и последующее их применение в нормативной практике, за этим еще должна стоять большая работа и серьезные вложения материальные, а современная Абхазия не может себе этого позволить, нет таких средств и таких программ", - заключил Кривенюк.

Сегодняшняя акция протеста связана выборами косвенно, считает координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский.

"Инициативная группа уже не один год добивается принятия антикоррупционного закона. И акцию решили провести сейчас, чтобы сподвигнуть депутатов принять закон до выборов. Они думают, что закон что-то изменит", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кирилл Базилевский.

Он уверен, что даже если антикоррупционный пакет будет принят, в Абхазии его не будут соблюдать. "Депутаты на словах не против. Многих не устраивают жесткие требования к декларации доходов госслужащих. Отсюда и саботаж", - считает Базилевский.

При этом он уверен, что инициативная группа по продвижению антикоррупционного законодательства не в состоянии сорвать президентские выборы.

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кризис в Абхазии".