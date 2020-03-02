Два мусорных полигона загорелись в Дагестане

02 марта 2020, 13:46

Сильный дым и запах гари от горящего мусорного полигона вызвали недовольство жителей Кизляра. Также задымление возникло и на мусорном полигоне в Хивском районе.

Как писал "Кавказский узел", кизлярский полигон до недавнего времени был единственным, внесенным в госреестр объектов размещения отходов и принимающим отходы V класса опасности. В январе 2019 года власти Дагестана заявили о планах строительства восьми мусоросортировочных полигонов.

Задымление возникло в Кизляре и в Хивском районе, между населенными пунктами Хив и Чувек, открытого горения нет, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.

Жители Кизляра утром жаловались на сильное задымление, практически нулевую видимость, и неприятный запах. На видео, опубликованном в Telegram-канале Mash сегодня в 10.21, видно, что видимость на дорогах составляет не более нескольких метров.

Мэрия Кизляра связала плохую видимость не только с задымлением, но и с сильным туманом, однако подтвердила запах гари в городе. Мэр города и коммунальщики выехали на полигон, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Кизляра.

Горящие свалки засыпаются землей, для этого используется муниципальная техника — бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, информирует МЧС Дагестана.