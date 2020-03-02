02 марта 2020, 13:46

Два мусорных полигона загорелись в Дагестане

Сильный дым и запах гари от горящего мусорного полигона вызвали недовольство жителей Кизляра. Также задымление возникло и на мусорном полигоне в Хивском районе.

Как писал "Кавказский узел", кизлярский полигон до недавнего времени был единственным, внесенным в госреестр объектов размещения отходов и принимающим отходы V класса опасности. В январе 2019 года власти Дагестана заявили о планах строительства  восьми мусоросортировочных полигонов.

Задымление возникло в Кизляре и в Хивском районе, между населенными пунктами Хив и Чувек, открытого горения нет, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.

Жители Кизляра утром жаловались на сильное задымление, практически нулевую видимость, и неприятный запах. На видео, опубликованном в Telegram-канале Mash сегодня в 10.21, видно, что видимость на дорогах составляет не более нескольких метров.

Мэрия Кизляра связала плохую видимость не только с задымлением, но и с сильным туманом, однако подтвердила запах гари в городе. Мэр города и коммунальщики выехали на полигон, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Кизляра.

Горящие свалки засыпаются землей, для этого используется муниципальная техника — бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, информирует МЧС Дагестана.

Примечание:

"Загрязнение водного канала в Махачкале встревожило соцсети", "Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова", "Прокуратура добилась ликвидации свалки в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 марта 2020, 14:05

02 марта 2020, 13:58

02 марта 2020, 13:42

  • Состояние отравившихся в Краснодаре детей названо стабильным

    Всем госпитализированным после Масленицы жителям Губернского микрорайона врачи оказывают помощь, состояние детей - стабильное, проинформировал Следком, возбудив дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Один из пострадавших детей попал в реанимацию, сообщил источник.

02 марта 2020, 12:40

02 марта 2020, 11:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи