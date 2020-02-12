Прокуратура добилась ликвидации свалки в Дагестане

12 февраля 2020, 20:44

Администрация Бабаюртовского района выделила 1,6 миллиона рублей, чтобы исполнить решение суда, обязавшего ее убрать несанкционированную свалку.

Несанкционированное складирование отходов было обнаружено на окраине селения Бабаюрт, после чего был подан иск в суд с требованием обязать администрацию района ликвидировать свалку, сообщила прокуратура Дагестана.

"Судом требования прокуратуры удовлетворены. Во исполнение решения суда администрацией района на ликвидацию указанной мусорной свалки выделены денежные средства в размере 1,6 млн. рублей. Принимаются меры к устранению нарушений", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года прокуратура потребовала убрать свалки в Чародинском районе Дагестана. По данным ведомства, администрация района вовремя не позаботилась об уборке твердых коммунальных отходов, что привело к образованию несанкционированных свалок.