12 февраля 2020, 20:44

Прокуратура добилась ликвидации свалки в Дагестане

Администрация Бабаюртовского района выделила 1,6 миллиона рублей, чтобы исполнить решение суда, обязавшего ее убрать несанкционированную свалку.

Несанкционированное складирование отходов было обнаружено на окраине селения Бабаюрт, после чего был подан иск в суд с требованием обязать администрацию района ликвидировать свалку, сообщила прокуратура Дагестана.

"Судом требования прокуратуры удовлетворены. Во исполнение решения суда администрацией района на ликвидацию указанной мусорной свалки выделены денежные средства в размере 1,6 млн. рублей. Принимаются меры к устранению нарушений", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года прокуратура потребовала убрать свалки в Чародинском районе Дагестана. По данным ведомства, администрация района вовремя не позаботилась об уборке твердых коммунальных отходов, что привело к образованию несанкционированных свалок.

Примечание:

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