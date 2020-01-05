Скриншот сообщения в Instagram https://www.instagram.com/p/B65CI5ejHFX/.

05 января 2020, 09:34

Пользователей Instagram возмутили брошенные на улицах в Дагестане новогодние ели

Продавцы в Дагестане не смогли продать до Нового года все срубленные к празднику деревья и бросили их прямо на улице. Активисты предложили создать базу адресов, где можно утилизировать елки после праздников. Пользователи соцсети призвали местных жителей отказаться от живых елей в пользу искусственных.

Фотографии новогодних елей, брошенных на улицах, местные жители опубликовали в соцсети Instagram.

"Продавцы бросили все непроданные ёлки на перекрестках. Не понятно почему городская администрация каждый год это терпит? Когда будут штрафы?", - говорится в аннотации к фото, опубликованной 4 января в группе chisto.men. Автор публикации предложил создать базу адресов, где можно утилизировать ёлки после праздников. "Если вам известны места, где будут проходить акции по сбору в вашем городе, поделитесь инфой", - написал он. По данным на 8.50 мск сегодня пользователи оставили 122 комментария под фото, 1579 пользователя поставили отметку "нравится".

"Беспредел и наплевательское отношение администрации. Раз праздники, то можно поощрять свалки?", - возмутилась пользователь kseniya.sharapova. 

"Варварская традиция поставить "живую" ёлочку на Новый год", - прокомментировала фото chistaya_yalta.

"Эти ёлки и сосны специально выращенные в питомниках (как куры на птицефабрике, которых вы едите, например). А вот то, что продавцы так бросают - это жесть", - написала svepatra.

С аналогичным призывом активисты обратились к пользователям в группах dagnews.today, где публикацию по данным на 8.50 мск сегодня прокомментировали 111 пользователей и 845 поставили отметку "нравится" и mkala_, где под фото оставили комментарии 196 пользователей и 1745 поставили отметку "нравится".

"Штрафы нужно выписывать тем, кто их срубает", - считает rasul_222_05_.

"Лучше бы посадили вдоль тротуаров эти же ели, да украшали к празднику!" - предложила tiana_foks.

Пользователи соцсети также указали, что в том году ели стоили дорого, и продавцы не смогли их распродать.

"Они их очень дорого продают, вот и их не покупают Если б они снизили (цену),то их раскупили б ", - написала rashid_.2020_.

"Цены космические на елки. Если бы они продавались по меньшей цене, их бы не оставалось у продавцов!!!" - подтвердила пользователь samozvanec05.

Жители Дагестана призвали покупать искусственные елки на праздник, чтобы остановить вырубку деревьев перед праздниками.

"Неужели нельзя запретить срубать ёлки? Есть же искусственные. Столько хвои губят из-за одного дня нового года. Уже итак зелени не осталось в городе", - написала elya_vengerka в группе dagnews.today.

"Кому нужна елка, купите один раз искусственную, пока ребенок подрастет, вам хватит...откажитесь от живых, тогда и вырубать не будут, если нет спроса.. и польза какая для экологии", - прокомментировала xxzzyy2233.

Примечание:

"Дагестанский чиновник обвинен в вырубке леса", "Ремонт площади в Махачкале поставил под угрозу вырубки 145 деревьев", "WWF добился продления запрета на вырубку в Архызском лесничестве".

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