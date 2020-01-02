Установка нового мусорного контейнера в Дербенте. ФОто пресс-службы администрации города. http://www.derbent.ru

02 января 2020, 16:39

Жители Дербента раскритиковали мэрию за нерешенные проблемы с мусором

Новые контейнерные площадки по полгода стоят необорудованными и превратились в свалки, резкий запах мусора мешает местным жителям и туристам даже в центре города, указали дербентцы в ответ на сообщение мэрии о закупке новых мусорных баков.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2019 года прокуратура потребовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах. В городе не хватает мусорных контейнеров, а некоторые из установленных стоят слишком близко к домам, указало ведомство.

Власти Дербента поставили на кадастровый учет 243 контейнерные площадки, из них санитарным требованиям соответствуют 143, отчитался заместитель главы администрации Дербента Заур Эминов. Приобретены "500 современных мусорных баков у лучшего производителя на Северном Кавказе", они еще не установлены, сообщили городские власти.

Кроме того, администрация города закупила семь спецмашин для вывоза мусора и направила в министерство экологии и природных ресурсов Дагестана заявку на строительство мусоросортировочного завода, сообщила мэрия Дербента на своем сайте 31 декабря 2019 года.

В январе 2019 года власти Дагестана анонсировали строительство мусоросортировочных комплексов в городах республики, в том числе в Дербенте. 

Пользователь Instagram parfum_dag_888 в комментарии к сообщению мэрии раскритиковал новые площадки для мусорных баков. "Это, по-вашему, контейнерные площадки? 7 700 000 [рублей] куда делись?" - написал он на странице главы Дербента.

Скриншот комментария к сообщению от 31 декабря 2019 года о закупке новых мусорных контейнеров мэрией Дербента, https://www.instagram.com/p/B6u-P2rKCHM/Контейнерные площадки слишком долго пустуют, указал balaev.maksim. "Место под баки сделали, а самих баков полгода нет, и там образовалась свалка", - написал он. "У нас во дворе заборчик устоновили вокруг мусорных бачков, но бачков нет, и мусор по всему двору летает-летает. Там огромная бочка, если ее так можно назвать, и ее забывают вовремя забирать. Она переполняется, мусор на земле [лежит]", - пожаловался abdul0051.

Скриншот комментария к сообщению от 31 декабря 2019 года о закупке новых мусорных контейнеров мэрией Дербента, https://www.instagram.com/p/B6u-P2rKCHM/Открытые баки по-прежнему находятся слишком близко к зданиям и общественным местам, заявил maragazanov. "Напротив ГорОНО стоят мусорные баки, не огородили. Там рядом гостиница "Европа", парк Ленина. Летом вонь ужасная, люди от вони в обморок падали. Ведь там гостиница, все туристы это видят", - отметил пользователь соцсети.

Скриншот комментария к сообщению от 31 декабря 2019 года о закупке новых мусорных контейнеров мэрией Дербента, https://www.instagram.com/p/B6u-P2rKCHM/Установка новых мусорных баков - еще не решение проблемы, отметил 1234___t_. "Мусорные баки - это хорошо! Теперь осталось, чтобы люди бросали мусор именно в них. И еще чтобы потом этот мусор вовремя вывозился", - написал он.

К 16.38 мск 2 января эта публикация на странице главы Дербента Хизри Абакарова в Instagram собрала 14,4 тысячи просмотров и 45 комментариев. У Абакарова 81,4 подписчиков.

Примечание:

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