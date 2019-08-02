Мусорные баки в Дербенте. Фото официальный сайт города http://www.derbent.org/press-tsentr/novosti/175607/

02 августа 2019, 08:50

Прокуратура потребовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах

В Дербенте не хватает мусорных контейнеров, а некоторые из установленных стоят слишком близко к домам, заявила прокуратура, потребовав от городских властей устранить нарушения.

По данным ведомства, контейнерные площадки в городе не обустроены в соответствии с требованиями законодательства, количество контейнеров не соответствует нормативам, отдельные контейнерные площадки размещены с нарушением санитарных требований, установленных СанПиН по расстоянию от жилых домов.

"Кроме того, наблюдается значительная нехватка не только контейнерных площадок, но и самих контейнеров. При этом администрацией городского округа не ведется реестр накопления твердых коммунальных отходов... С целью устранения выявленных нарушений закона в адрес главы городского округа "город Дербент" внесено представление", - сообщила прокуратура Дагестана 1 августа на своем сайте.

Ведомство также выявило нарушения в деятельности по обращению с отходами ООО "Экологи-ка", в отношении него возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.35 КоАП России (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), а также внесено представление об устранении нарушений законодательства, проинформировала прокуратура.

Ранее жители Дербента указали мэру Хизри Абакарову на проблемы с мусором в городе. В конце 2018 года Абакаров раскритиковал работу организаций, ответственных за вывоз бытовых отходов в городе и их утилизацию. Член Совета Федерации Сулейман Керимов предлагал жителям и чиновникам самим активно принимать участие в жизни Дербента, основную ставку в развитии сделать на туризм и пообещал увеличение бюджета города в пять раз.

"Кавказский узел" писал, что в январе власти Дагестана анонсировали строительство мусоросортировочных комплексов в городах республики, в том числе в Дербенте. 

Примечание:

"Экологи поддержали требования активистов об очистных сооружениях в Дагестане", "Идея установки скульптуры в Каспийске вызвала в соцсетях дискуссию о мусоре", "Райадминистрация в Дагестане оштрафована на 800 тысяч за свалки".

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