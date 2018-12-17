Претензии главы Дербента к коммунальщикам вызвали критику горожан

17 декабря 2018, 07:21

Глава Дербента Хизри Абакаров на своей странице в социальной сети подверг критике работу коммунального предприятия, с которым Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана заключило контракт на уборку города. Пользователи Instagram раскритиковали Абакарова, заявив, что уборка мусора является обязанностью администрации города.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября главой Дербента был избран помощник сенатора Сулеймана Керимова Хизри Абакаров. Избрание Абакарова связано с договоренностями между властями и Керимовым об инвестировании в город, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Керимов объявил, что главным для города должно стать развитие сферы туризма, и предложил жителям и чиновникам самим активно принимать участие в жизни Дербента, в частности, проводить уборку территорий. Дербентцы, опрошенные "Кавказским узлом", указали новому главе на проблемы с благоустройством города, безработицей и работой общественного транспорта.

"Сегодня наш город столкнулся с мусорным коллапсом, мы предвидели эту проблему, били во все колокола. Реакции не было. Сегодня мы опять отправили письма в организации, ответственные за вывоз бытового мусора из Дербента и его утилизацию", - написал 16 декабря глава дагестанского Дербента Хизри Абакаров на своей странице в социальной сети Instagram.

Организация, с которой заключило контракт Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана, безответственно относится к выполнению своих обязательств, не реагирует на жалобы жителей и письма из администрации, продолжая работать по одному им известному графику, сообщил Абакаров.

Дербент в скором времени может превратиться в мусорную свалку, если Минприроды как заказчик работ не потребует исполнения контракта от организации, ответственной за вывоз и утилизацию мусора, предупредил глава Дербента.

"Убедительно прошу Минприроды Дагестана, как заказчика этих работ, начать уже требовать выполнения контракта. Иначе Дербент превратится в мусорную свалку!" - написал Абакаров.

На странице главы Дербента в Instagram (25,5 тыс. подписчиков) развернулась оживленная дискуссия, в которой пользователи соцсетей раскритиковали слова главы Дербента.

"Мне кажется, вы какую-то дичь втирает горожанам. Мусор уберите и не ищите оправданий, причем тут мусор, город и Минприроды?... Главное, что бы Дербент судьбу Анжи не повторил, а ведь всё к этому идёт", - прокомментировал socer05ru.

Как писал 16 декабря "Кавказский узел", руководство махачкалинского "Анжи" заявило, что клуб находится в тяжелой финансовой ситуации, но постарается доиграть чемпионат России по футболу сезона 2018/19 . По состоянию на декабрь, долги клуба составили 220 миллионов рублей. Финансовые трудности "Анжи" связаны с проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели.



"Даже в Каспийске, где было чисто все время, грязь сейчас, а во всем чиновники Махачкалы виноваты", - присоединилась к обсуждению melikovamilana222.

"Свой мусор дома каждый убирает. Все остальное - обязанность администрации. Налогами обложили народ со всех сторон, гроши платят, и ещё и его руками и свои обязательности хотят делать. Хватит издеваться и ездить на шее. Вот вы и выходите, и убирайте" - отметил _vendetta_v_13240329___.