Зрители чеченского ТВ раскритиковали репортаж памяти псковских десантников

01 марта 2020, 23:58

Сюжет ЧГТРК "Грозный" о мероприятиях памяти псковских десантников, погибших 20 лет назад под Улус-Кертом, вызвал возмущение у пользователей соцсети, а число подписчиков в Instagram канала уменьшилось на 3 тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в Чечне прошли официальные мероприятия по случаю 20-летия сражения бойцов шестой роты Псковской дивизии ВДВ с боевиками. Местные жители в связи с этим обвинили власти в цинизме и предложили увековечивать память не солдат, а мирных жителей, погибших во время чеченской кампании. Следком в годовщину атаки на псковских десантников отчитался о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с боестолкновением близ Улус-Керта.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков.

Публикация о памятных мероприятиях в Улус-Керте по случаю 20-летия гибели псковских десантников, размещенная на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, к 23.45 мск 1 марта собрала 40,9 тысячи просмотров и 142 комментария.

При этом число подписчиков паблика за последние сутки сократилось с 648 до 645 тысяч. Некоторые комментаторы публикации о траурном мероприятии в честь псковских десантников заявили, что отписываются от паблика ЧГТРК после этого репортажа.

"Почему русские не устраивают такие мероприятия по поводу безвинно погибших мирных жителей Чечни?" - задалась вопросом milanacom92. "А кто вспомнит мирных жителей Алдов и Самашков, тех женщин, детей и стариков тоже могли бы вспомнить", - написал borz___________z.

"Какие же мы все-таки добрые люди, они пришли нас убивать, а мы оплакиваем их гибель", - прокомментировал публикацию sairqqqqq. "Для полного счастья осталось назвать улицу имени Юрия Буданова", - написал opg_rus_95.

Пользователь sennebogenworldwide не поддержал возмущение других подписчиков. "На войне как на войне, убивали и те и другие, в этом особенность военного положения. Но сейчас, в мирное время, для поддержания стабильности и целостности в регионах власть имущим приходится жать руки и кушать за одним столом с теми, с кем раньше [...] рядом не сели бы. И это тоже особенность мирного положения", - написал он.

На личной странице Рамзана Кадырова kadyrov._95 28 февраля также был опубликован пост о памятных мероприятиях в Улус-Керте. "По завершении мероприятия я тепло пообщался с родственниками погибших десантников, которые с признательностью говорили о том, что в Чечне достойно увековечили память о шестой роте", - говорится в этом посте.

Публикация Кадырова к 23.45 мск 1 марта собрала 28,4 тысячи просмотров и 1117 комментариев. Комментаторы поста Кадырова в основном выражают ему свою поддержку. "Мы должны ценить этот мир на нашей земле, полученный таким сложным и трагическим путём", - написал, в частности, пользователь geroi_chechni.

"Кавказский узел" писал, что в феврале 2008 года по указанию руководства Чечни улица Жигулевская в Старопромысловском районе Грозного была переименована в улицу Псковских десантников. Некоторые жители Чечни считают недопустимым переименование улиц в честь погибших в Чечне военных и возведение им памятников.