Участники марша Немцова в Москве затронули тему прав человека на юге России

29 февраля 2020, 19:30

Среди лозунгов на плакатах, которые несли участники акции памяти убитого пять лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве, были требования освободить ростовскую активистку Анастасию Шевченко, дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и ингушских политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", массовые акции памяти убитого пять лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова проходят сегодня в Москве и других городах России. Расследование убийства Немцова фактически не ведется, констатировал адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров, принявший участие в протестной акции в Москве.

Телеканал "Дождь" вел прямую трансляцию марша в Youtube.

Марш Немцова в Москве сегодня начался в 14:00 мск. Движение колонны по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова сопровождали сотрудники полиции и Росгвардии. Чтобы присоединиться к участникам, необходимо было пройти рамки металлоискателя и показать содержимое рюкзаков и сумок, если таковые имелись. На протяжении всего маршрута правоохранители через громкоговорители предупреждали митингующих, что, согласно закону, они не могут скрывать лица, в том числе использовать маски, передает присутствовавший на месте акции корреспондент «Кавказского узла».

Организаторами марша выступили движение «Солидарность», партия «Яблоко», Партия Перемен, ПАРНАС, «Мемориал» и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Основным лозунгом марша стал «Заказчик убийства должен сидеть».

Среди участников были люди самого разного возраста, они рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о том, почему стали участниками акции.

Так, девушка по имени Мария с плакатом с надписью «Свободу Анастасии Шевченко!» считает, что дело об убийстве Немцова не завершено, найдены «лишь исполнители, в то время, как организаторы вкусно пьют и едят от пуза».

«Для меня, как представительницы молодой России, важно, чтобы убийство было полностью раскрытым. Следствие не предъявило обществу реальных заказчиков, а лишь козлов отпущения – простых исполнителей… Очевидно, что след идет в Чечню, однако следствие наотрез отказывается смотреть в сторону Северного Кавказа», - заявила Мария.

Она отметила, что на Кавказе продолжается давление на гражданских активистов – к примеру, до сих пор не освобождена ростовская активистка Анастасия Шевченко. «Это позор России, предательство Конституции РФ и всех международных обязательств», - сказала девушка.

Член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января 2019 года по обвинению в участии в "нежелательной организации". Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по уголовной статье "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной". Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. В 2019 году Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Менеджер Алексей Тихонов пришел на марш с плакатом в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. «Дело Немцова – не первое и не последнее по «беспределу». Гаджиев, слава богу, в отличие от Немцова жив. Но Гаджиев подвергается репрессиям от таких же жестких, антидемократичных и антиконституционных персонажей, что и Борис… Очевидно, что Северный Кавказ – это регион, который страдает от насилия над населением, над свободными людьми… Я не считаю, что исполнители убийства Немцова сделали это с радостью. Уверен, это была либо вынужденная мера, либо им прополоскали мозги», - сказал мужчина.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Юрист Артем Айвазян с плакатом «Доколе?!» рассказал, что выступает против «узурпации чеченского народа Рамзаном Кадыровым».

«Чеченская республика не имеет ничего общего с цивилизованным демократическим государством, где каждый гражданин имеет права. На этом фоне кощунственно смотрится награждение родственника Руслана Геремеева – человека, к которому следователи приходили за показаниями по делу Немцова. Но он просто не открыл двери! И все! Можно ли подобное представить по отношению к обычному чеченцу?» - задался вопросом участник акции.

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о присуждении госнаград тринадцати сенаторам, среди получивших орден «За заслуги перед Отечеством» II степени оказался сенатор от Чечни Сулейман Геремеев – дядя фигурирующего в деле об убийстве Немцова чеченского офицер Руслана Геремеева, пишет «Новая газета». Ранее адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров в интервью "Кавказскому узлу" высказал версию, что организатором убийства Бориса Немцова был фигурирующий в деле чеченский офицер Руслан Геремеев, а настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни.

Девушка с плакатом «Свободу ингушским политзэкам», отказавшаяся назвать свое имя, рассказала, что «убийство Немцова протрезвило и освежило голову, в связи с чем ее общественные и политические взгляды поменялись», и она «начала следить за самыми разными проявлениями активизма в России», в том числе в Ингушетии.

«Преследование ингушских активистов не только незаконно, но и опасно. Ингуши, как и чеченцы, - люди строгих традиций, они не забывают обид. Как бы аресты глав тейпов не аукнулось новыми, сильными, военными акциями», - сказала девушка.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, с декабря 2019 года Железноводский горсуд вынес обвинительные приговоры 21 участнику митинга.

Среди участников акции был муниципальный депутат, журналист Илья Азар. Он пришел с плакатом с надписью «Барах Чемурзиев». «Я недавно ездил в Ингушетию готовить материал про ингушское дело (который никак не подготовлю), общался с родственниками фигурантов дела, в том числе был дома и у Бараха Чемурзиева в станице Троицкой. Познакомился с его родителями и женой. Бараха держат в СИЗО по очень странному обвинению в создании экстремистского сообщества. Семья Бараха мне очень понравилась (да и сам он заочно), я им очень сочувствую, ведь им тяжело приходится без кормильца - сын с ДЦП, отец инвалид, сестра Бараха умерла после ареста, и его взяли в семью», - рассказал Илья Азар.

По его словам, сообщество «Метропикет» подготовило к маршу плакаты с именами всех политзаключенных из списка «Мемориала». «Их быстро разобрали, и мне своего не досталось, но увидев в толпе табличку с именем Бараха, попросил девушку разрешения хотя бы сфотографироваться с ней. Очень правильная идея привлечь на марше памяти Немцова внимание к менее известным политзекам, в том числе фигурантам ингушского дела», - заявил Азар.

В числе участников марша была и директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

«Мы, как и многие участники, были с плакатами в поддержку узников совести и политических заключенных. Но очень чувствовалось, что это марш памяти и больше традиция, чем борьба или призыв к изменениям. В тех частях шествия, где побывала я, ярче и актуальнее всего были социалисты с их баннером "Обеды без Путина". Отличный сошиалайзинг и сверка часов, кто критичен и позволяет себе высказываться», - рассказала Наталья Звягина.

По ее словам, участники акции радостно приветствовали друг друга, мероприятие Звягина расценила как спокойное. «Сложнее всего с системой пропуска на акцию, которая больше бесит, чем несёт какой-то позитивный смысл. Цензурная палатка и отдельный вход для людей с плакатами. У нас спокойно пропустили картинки Юлии Цветковой (Юлия Цветкова – ЛГБТ-активистка из Хабаровска – прим. «Кавказского узла») с бодипозитивными женщинами, но сама необходимость их кому-то показывать - это унижение. Очереди и досмотры с рамками тоже блажь и дань системе», - заявила Наталья Звягина.

Напомним, согласно итоговым подсчетам "Белого счетчика", к 14:40 мск к маршу присоединились 22,3 тысячи участников. "Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками", - говорится в публикации на странице "Белого счетчика" в Twitter. Полиция насчитала более чем в два раза меньше участников - 10,5 тысячи.

Ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Бориса Немцова. По мнению семьи Немцова, настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Немцов". "Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.